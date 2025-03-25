В Бурятии объявили охоту на наркодилеров

В МВД Бурятии объявили о старте Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Местных жителей призывают сообщить полиции информацию о распространителях наркотиков, местах сбыта запрещенки и организации наркопритонов по телефону «102». Звонки принимаются круглосуточно и на анонимной основе.

Обращения граждан по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц готовы принять специалисты наркологического диспансера по «телефону доверия» - 8 -924-456-59-11.

- В период акции активизирована работа по распространению информационных листовок, проведению тематических профилактических бесед и встреч с населением, проверочных и рейдовых мероприятий в местах массового пребывания граждан, в том числе, несовершеннолетних. Более пристальное внимание уделено мониторингу сети Интернет на предмет выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков., - рассказали в полиции республики.

Фото: loon.site