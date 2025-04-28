Жители Бурятии могут подать заявку на грант «Агростартап». Заявки принимаются с 30 апреля по 26 мая 2025.

- Стартовал конкурсный отбор на грант для начинающих фермеров. Заявки принимаются с 30 апреля по 26 мая 2025 через портал «Электронный бюджет». В 2025 году выделено 84,4 млн. рублей ориентировочно на 17 проектов. Приоритет – у участников СВО и их семей, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Суммы грантов для заявителей:

- разведение КРС (мясное/молочное) – 5 млн. рублей.

- КРС с формированием фонда кооператива – 6 млн. рублей.

- Иные направления – 3 млн ₽;

- Иные направления с фондом кооператива – 4 млн. рублей.

Справки по грантам можно уточнить в ГБУ «Информационно-методологический центр Республики Бурятия» по номеру +7 (3012) 55-29-60.

Фото: Номер один