Общество 28.04.2025 в 09:52

Жители Бурятии могут подать заявку на грант «Агростартап»

Заявки принимаются с 30 апреля по 26 мая 2025
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут подать заявку на грант «Агростартап»

Жители Бурятии могут подать заявку на грант «Агростартап». Заявки принимаются с 30 апреля по 26 мая 2025.

- Стартовал конкурсный отбор на грант для начинающих фермеров. Заявки принимаются с 30 апреля по 26 мая 2025 через портал «Электронный бюджет». В 2025 году выделено 84,4 млн. рублей ориентировочно на 17 проектов. Приоритет – у участников СВО и их семей, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

Суммы грантов для заявителей:

- разведение КРС (мясное/молочное) – 5 млн. рублей.

- КРС с формированием фонда кооператива – 6 млн. рублей.

- Иные направления – 3 млн ₽;

- Иные направления с фондом кооператива – 4 млн. рублей.

Справки по грантам можно уточнить в ГБУ «Информационно-методологический центр Республики Бурятия» по номеру +7 (3012) 55-29-60.

 

Фото: Номер один

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