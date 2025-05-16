Жителей Бурятии приглашают стать волонтерами. Они поедут с гуманитарной миссией на три недели в г. Джанкой, Армянск, Мариуполь и Санкт-Петербург.

- Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» продолжает набор волонтеров гуманитарных миссий. Волонтеры нужны для помощи по направлениям г. Джанкой, г. Армянск (Республика Крым). г. Мариуполь, а также в г. Санкт-Петербург, - сообщили в правительстве Бурятии.

Помощь волонтеров необходима в городах г. Джанкой, г. Мариуполь, г. Армянск. В г. Санкт-Петербург требуется помощь волонтеров бойцам в госпиталях.

Волонтером может стать гражданин РФ, достигших совершеннолетия; люди с активной жизненной позицией, готовых помочь другим.

Заезд длится три недели. Подать заявку можно по ссылке https://forms.yandex.ru/u/68242a60e010db98dfd1131f/.

Более подробную информацию можно узнать у руководителя РЦД «ДоброДом» - Дондупова Ольга Олеговна, тел. 8(908)5940695.

Фото: правительство Бурятии