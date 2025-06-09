Общество 09.06.2025 в 12:08

Обиженный и злой улан-удэнец разбил трамваю окно

Его восстановление обойдется ему в 8 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Обиженный и злой улан-удэнец разбил трамваю окно

За хулиганские действия поздним вечером 51-летнему жителю Улан-Удэ придется раскошелиться на 8 тысяч рублей. Будучи нетрезвым, мужчина остался недоволен тем, что трамвай направляется в депо и не довезет его до места, поэтому разбил в городском транспорте окно и скрылся.

Кондуктор нажала кнопку тревожной сигнализации в вагоне трамвая. Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии кондуктор дала описание правонарушителя.

- Вскоре, в ходе отработки прилегающей территории, росгвардейцы задержали злоумышленника на соседней улице. Мужчина сознался, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, разозлился из-за того, что вагон направлялся в депо, а ему нужно было ехать дальше. Когда недовольного пассажира начали высаживать из общественного транспорта, мужчина разбил стекло в трамвае, - рассказали в Росгвардии республики.

Задержанного доставили в полицию. Ущерб, нанесенный МУП «Управление трамвая», составил более 8 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии

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