Общество 21.07.2025 в 15:53

Госинспекторы Бурятии повстречали сибирских четырёхпалых углозубов

Их удалось сфотографировать в Тункинском нацпарке
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Текст: Елена Кокорина
Госинспекторы Бурятии повстречали сибирских четырёхпалых углозубов

Во время планового патрулирования государственные инспекторы Кыренского участка сфотографировали сибирских углозубов. Сибирский углозуб — вид тритонов и хвостатых земноводных им повстречался в Тункинском нацпарке Бурятии.

- Сибирский углозуб – обычный, но немногочисленный вид. Имеет широкую приплюснутую голову, сжатый с боков хвост, лишенный кожистых плавниковых складок. Окраска серо-коричневая или буроватая, с мелкими пятнышками и более светлой продольной полосой на спине. Размеры взрослых особей достигают 12-13 см, из которых меньше половины приходится на хвост (у самцов он длиннее, чем у самок). У сибирского углозуба только по 4 пальца на задних лапах, - рассказывают в Тункинском нацпарке.

Предпочитает тритоны долины таежных рек, берега озер, болот, поросшие кустарником, высокой травой, сырые луга. Для размножения мигрируют в неглубокие, хорошо прогреваемые солнцем мелкие водоемы. Откладка икры происходит в течение мая - июня. Личинки развиваются около месяца, молодые особи появляются на суше в июле-августе.

Питаются углозубы пауками, мухами, наземными моллюсками, кобылками. На зимовку прячутся со второй половины сентября до октября.

Фото: Тункинский нацпарк

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