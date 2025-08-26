Общество 26.08.2025 в 15:03

Глава Бурятии вновь попробовал себя в качестве лепщика бууз

Алексей Цыденов слепил несколько бууз в ходе визита в сельхозкооператив
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии вновь попробовал себя в качестве лепщика бууз
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Глава Бурятии Алексей Цыденов продолжает рабочий визит в Бичурский район, где посетил сельхозкооператив «Шанага». Кооператив работает с 2006 года и объединяет более 70 членов – фермеров и жителей села.

Как рассказал Алексей Цыденов, в сельхозкооперативе наладили полный цикл переработки мяса. В 2022 году с господдержкой установили модульный убойный пункт на 5 голов в смену, в прошлом году запустили производство мясных полуфабрикатов. Сегодня там выпускается больше 10 наименований продукции – буузы, пельмени, котлеты, тефтели и многое другое.

«Продукция поставляется в магазины Бичурского и Мухоршибирского районов, в Улан-Удэ, а также на соцпредприятия - в школы и детские сады. Теперь это настоящее современное мясное производство, которым может гордиться район», - поделился глава республики.

В ходе посещения цеха полуфабрикатов Алексей Цыденов не удержался и сам занял место одного из работников, слепив несколько бууз. 

Напомним, глава Бурятии уже не первый раз сам лепит буузы. В 2020 году во время подведения итогов конкурса «Вкусы России» Алексей Цыденов лично представил гастрономические бренды республики, особое внимание уделив буузам и даже слепив одну из них. А в 2024 году на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, когда представители регионов презентовали национальные блюда и продукцию, глава Бурятии провёл мастер-класс по лепке бууз.

Как уже сообщали "Номер один", ранее в Бичурском районе руководитель республики посетил Буйскую школу, которой требуется капитальный ремонт, а также побывал в гостях у фермера Амгалана Ринчинова. За восемь лет аграрий с помощью господдержки значительно расширил свое хозяйство и сейчас выбивается в передовики района.
