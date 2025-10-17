Общество 17.10.2025 в 16:28

Жители Улан-Удэ шокированы ценами на молоко

В популярной торговой сети стоимость одной упаковки молока превышает 200 рублей

Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ шокированы ценами на молоко

На днях местные соцсети облетели посты, посвящённые внезапно подорожавшему молоку. Всего за сутки востребованный продукт наценился на 40-50 рублей. За то, что ранее стоило 147, стали просить 200, а за другую марку – 182 вместо прежних 139.

Свое возмущение горожане высказывают в соцсетях. «С ума сошли, так цены задрали. Подняли цену на молоко на 22-24%, «Это никуда не годится. Мы найдем, где забелить чай подешевле».

«Я работаю в обычном магазине, у нас молоко 3,2% стоит 165 руб., каждую неделю приходит. Там пока поднятия цен не было. Не спорю цены на всё растут, но он поднял цены беспочвенно, плюс к тому, что они закупают оптом, у них идёт очень хорошая скидка, много раз замечала что в обычном магазине некоторые товары даже дешевле чем в крупных сетях», - делятся мнением горожане.

«Мы переехали в Иркутск из Улан-Удэ. Ходим здесь за молоком и фаршем. Цены здесь на эти товары ниже, чем в Улан-Удэ».

Судя по комментариям, молоко сильно подорожало не только в столице, но и в районах республики. Никаких пояснений по этому поводу пока нет, хотя тему бурно обсуждают в пабликах вот уже второй день.


Фото: ru.freepik.com

Теги
молоко цены магазин

