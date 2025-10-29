В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда

Общая сметная стоимость строительства составит более 2,8 млрд. рублей.









Всего же в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство Напомним, ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового путепровода, который придет на замену Читинскому переезду. Его стоимость оценили в 1,8 млрд. рублей. Власти обещали построить его до 2030 года.Всего же в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму порядка 23 млрд рублей.

Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект строительства автомобильного путепровода в Улан-Удэ, который должен прийти на смену железнодорожному переезду на Стеклозаводе.«Новый путепровод в поселке Стеклозавод обеспечит безопасность и комфортность движения транспорта при пересечении железнодорожных путей на ул. Борсоева, а также позволит разгрузить транспортный поток по существующему железнодорожному переезду по пр. 50-летия Октября. По отношению к существующему переезду путепровод сместится в сторону железнодорожного вокзала, в створ с улицей Воронежская», - рассказали в Госэкспертизе.Путепровод будет представлять собой закругленный мост длиной более 160 м и шириной 17,2 метра, установленный на пяти железобетонных опорах. Он пересечет два железнодорожных пути и автомобильную дорогу по ул. Борсоева.Кроме строительства самого путепровода в проекте решены вопросы по организации пересечений с автодорогой на улице Радикальцева и съездов на улицы Борсоева и Воронежская. Также предусмотрено устройство двух подземных пешеходных переходов.«В рамках строительства планируется обновление дорожной инфраструктуры на прилегающих участках улиц. Так, на ул. Радикальцева предусмотрено устройство четырех автобусных остановок с автопавильонами. От автобусных остановок до примыкания будут проложены тротуары. Предусмотрены дополнительные меры по беспрепятственному и удобному передвижению маломобильных групп населения. Безопасность движения обеспечат светофоры, дорожные знаки и разметка, барьерное ограждение и ограждение контактной сети над железнодорожными путями», - сообщает Госэкспертиза.Как отметили в ведомстве, возведение путепровода потребует серьезных работ по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства – водоснабжения, канализации, теплотрассы, уличного освещения, контактной сети РЖД, строительства ливневой канализации.Также проектом предусмотрены меры по защите от шума близлежащих жилых домов и парка «Кристальный».