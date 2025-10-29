Общество 29.10.2025 в 11:13

В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда

Госэкспертиза одобрила его проект
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ новый путепровод на Стеклозаводе будет стоить почти 3 миллиарда
Фото: архив «Номер один»
Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение на проект строительства автомобильного путепровода в Улан-Удэ, который должен прийти на смену железнодорожному переезду на Стеклозаводе.

«Новый путепровод в поселке Стеклозавод обеспечит безопасность и комфортность движения транспорта при пересечении железнодорожных путей на ул. Борсоева, а также позволит разгрузить транспортный поток по существующему железнодорожному переезду по пр. 50-летия Октября. По отношению к существующему переезду путепровод сместится в сторону железнодорожного вокзала, в створ с улицей Воронежская», - рассказали в Госэкспертизе.

Путепровод будет представлять собой закругленный мост длиной более 160 м и шириной 17,2 метра, установленный на пяти железобетонных опорах. Он пересечет два железнодорожных пути и автомобильную дорогу по ул. Борсоева.

Кроме строительства самого путепровода в проекте решены вопросы по организации пересечений с автодорогой на улице Радикальцева и съездов на улицы Борсоева и Воронежская. Также предусмотрено устройство двух подземных пешеходных переходов.

«В рамках строительства планируется обновление дорожной инфраструктуры на прилегающих участках улиц. Так, на ул. Радикальцева предусмотрено устройство четырех автобусных остановок с автопавильонами. От автобусных остановок до примыкания будут проложены тротуары. Предусмотрены дополнительные меры по беспрепятственному и удобному передвижению маломобильных групп населения. Безопасность движения обеспечат светофоры, дорожные знаки и разметка, барьерное ограждение и ограждение контактной сети над железнодорожными путями», - сообщает Госэкспертиза.

Как отметили в ведомстве, возведение путепровода потребует серьезных работ по переустройству инженерных сетей, попадающих в зону строительства – водоснабжения, канализации, теплотрассы, уличного освещения, контактной сети РЖД, строительства ливневой канализации.

Также проектом предусмотрены меры по защите от шума близлежащих жилых домов и парка «Кристальный».

Общая сметная стоимость строительства составит более 2,8 млрд. рублей.

Напомним, ранее Госэкспертиза выдала положительное заключение на проект нового путепровода, который придет на замену Читинскому переезду. Его стоимость оценили в 1,8 млрд. рублей. Власти обещали построить его до 2030 года.

Всего же в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму порядка 23 млрд рублей.
