Летать на север Бурятии пока будет проблематично
Вместо нескольких туда будет только по одному рейсу в неделю
Текст: Андрей Константинов
Как уже сообщал «Номер один», вместо авиакомпании «Ангара» из Улан-Удэ на север Бурятии временно начнут летать самолеты «ИрАэро». Однако этот перевозчик пока будет осуществлять только по одному рейсу в неделю.
Так, рейсы Таксимо – Улан-Удэ будут выполняться с 5 ноября по средам. Самолеты из Улан-Удэ в Нижнеангарск полетят, начиная с 7 ноября, по пятницам.
Напомним, ранее «Ангара» делала в эти населенные пункты по несколько рейсов в неделю. Направления были востребованы у местных жителей и гостей республики, поэтому частота перелетов постепенно возрастала.
Возможно, ситуация с количеством перелетов вернется в прежнее русло после завершения конкурса по отбору нового перевозчика. Как сообщили в республиканском Минтрансе, прием заявок стартует 1 ноября. Ориентировочно итоги конкурса подведут в середине ноября. Пока же в министерстве рекомендовали северянам в дополнение к авиаперелетам пользоваться автомобильным и железнодорожным транспортом.
Отметим, рейсы в Таксимо и Нижнеангарск являются субсидированными. Для жителей с постоянной регистрацией на территории Муйского округа, Северобайкальского района, города Северобайкальск и Бурятии действует пониженный тариф.
