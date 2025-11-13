В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта

Напомним, все началось в начале октября. Тогда местные жители обнаружили, что на двух внутридворовых проездах рабочие убрали старые бордюрные камни, попутно повредив и уничтожив несколько тополей из небольшой аллеи между ними.





Спустя некоторое время на аллее добили и оставшиеся деревья – их выкорчевали бульдозером . В результате на этом месте образовался голый пустырь.





На днях горожане вновь с удивлением обнаружили, что рабочие приступили к установке нового бордюра. Не исключено, что скоро там начнут укладывать и асфальт.





«Мероприятия проводятся в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту проезда по адресу ул. Ключевская, 82. Работы осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами и правилами», - заверяли горожан в мэрии.





Фото: "Номер один", соцсети

