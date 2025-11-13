Общество 13.11.2025 в 11:40

В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта

Несмотря на снег, работы по благоустройству в городе сейчас в самом разгаре
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта
В Улан-Удэ жители домов в 20А квартале не перестают удивляться. Ранее там на улице Ключевская неподалеку от МФЦ выкорчевали тополиную аллею и вскрыли асфальт. Теперь же, судя по всему, готовятся к укладке нового.

Напомним, все началось в начале октября. Тогда местные жители обнаружили, что на двух внутридворовых проездах рабочие убрали старые бордюрные камни, попутно повредив и уничтожив несколько тополей из небольшой аллеи между ними. 


Спустя некоторое время на аллее добили и оставшиеся деревья – их выкорчевали бульдозером. В результате на этом месте образовался голый пустырь.


Потом работы на какое-то время остановились. Но уже в самом конце октября местные жители увидели экскаватор – он приехал под вечер и, громыхая, начал вскрывать асфальт.

Разрытые проезды забросили. В минувшую пятницу их накрыло глубоким слоем снега. Жильцы окрестных домов уже подумали, что работы отложили до следующей весны. Но не тут-то было. 

На днях горожане вновь с удивлением обнаружили, что рабочие приступили к установке нового бордюра. Не исключено, что скоро там начнут укладывать и асфальт.


«Возмутительно, что работы идут в такое время, когда вовсю уже лежит снег. Почему их нельзя было сделать раньше? Интересно, куда смотрят наши власти, прокуратура, в конце концов!», - негодует местный житель Александр, приставший в редакцию «Номер один» фото с места событий.

Между тем в мэрии ранее сообщали, что работы на этом месте идут в рамках контракта.

«Мероприятия проводятся в рамках исполнения муниципального контракта по ремонту проезда по адресу ул. Ключевская, 82. Работы осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами и правилами», - заверяли горожан в мэрии.

Фото: "Номер один", соцсети
Теги
ремонт

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
13.11.2025 в 12:11
В Бурятии свершилась муниципальная реформа
13.11.2025 в 12:11
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
13.11.2025 в 12:01
В Бурятии водитель без прав слетел в кювет
13.11.2025 в 11:43
В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта
13.11.2025 в 11:40
В пятиэтажке на Борсоева в Улан-Удэ загорелся балкон
13.11.2025 в 11:27
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
13.11.2025 в 11:07
Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок
13.11.2025 в 11:00
Почту в Бурятии освободят от налогов до 2030 года
13.11.2025 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
Он втихую вывез девять кубов сосны
13.11.2025 в 12:11
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
Улицу Коммунистическая заполонили автобусы
13.11.2025 в 12:01
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
Женщине несколько лет не начисляли положенную пенсию
13.11.2025 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru