Общество 12.12.2025 в 17:18
В Бурятии пытаются вернуть потерянные в театре миллионы
Однако, шансы на возврат бюджетных денег не очень велики
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии удовлетворил иск Управления капитального строительства правительства РБ (УКС) к печально известной «Бурятпроектреставрации». Фирма, занимавшаяся реконструкцией «Ульгэра», получила почти 50 миллионов рублей аванса на закупку театрального оборудования. В мае этого года из-за срыва сроков строительства контракт с компанией расторгли. Но оборудования, за которое заплатили столь внушительный аванс, в театре не обнаружили.
Помимо суммы аванса, суд начислил «Бурятпроектреставрации» внушительную неустойку и штраф. Всего вышло почти 72 миллиона рублей.
По сути, дело осталось за малым – взыскать эти деньги с недобросовестной фирмы. Но тут могут возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что еще в конце сентября «Бурятпроектреставрацию» признали банкротом и ввели процедуру наблюдения. Сейчас в адрес банкротящейся компании сыплются заявления от кредиторов. Так, например, только налоговой службе фирма задолжала почти 38 миллионов рублей. Еще 11 миллионов – долг компании перед банком «Солидарность», а 63 миллиона – перед «Альфа-банком». Но самую большую сумму – 468 миллионов - «выкатила» администрация Кяхтинского района. Число же более мелких кредиторов приближается к двум десяткам.
Таким образом, Управлению капстроительства придется встать в длинную очередь кредиторов и рассчитывать на возврат хотя бы части долга. Это в случае, если арбитражный управляющий найдет у банкротящейся фирмы какое-то количество ликвидного имущества. В противном случае о перечисленных на театральное оборудование миллионах придется и вовсе забыть.
Напомним, ранее на директора «Бурятпроектреставрации» Жамсарана Батуева возбудили да уголовных дела. Одно по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (оно как раз касалось реконструкции «Ульгэра»), а другое – за невыплату зарплаты работникам. Также по «театральному делу» проходит и теперь уже бывший начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов – его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Что касается самого театра, то на завершение его реконструкции пришлось дополнительно выделить порядка 200 миллионов рублей. Сейчас на объекте работает новый подрядчик. Недавно глава Бурятии сообщил, что «Ульгэр» планирует достроить до конца года, а первое представление дадут в 1 квартале 2026 года.
Помимо суммы аванса, суд начислил «Бурятпроектреставрации» внушительную неустойку и штраф. Всего вышло почти 72 миллиона рублей.
По сути, дело осталось за малым – взыскать эти деньги с недобросовестной фирмы. Но тут могут возникнуть серьезные проблемы. Дело в том, что еще в конце сентября «Бурятпроектреставрацию» признали банкротом и ввели процедуру наблюдения. Сейчас в адрес банкротящейся компании сыплются заявления от кредиторов. Так, например, только налоговой службе фирма задолжала почти 38 миллионов рублей. Еще 11 миллионов – долг компании перед банком «Солидарность», а 63 миллиона – перед «Альфа-банком». Но самую большую сумму – 468 миллионов - «выкатила» администрация Кяхтинского района. Число же более мелких кредиторов приближается к двум десяткам.
Таким образом, Управлению капстроительства придется встать в длинную очередь кредиторов и рассчитывать на возврат хотя бы части долга. Это в случае, если арбитражный управляющий найдет у банкротящейся фирмы какое-то количество ликвидного имущества. В противном случае о перечисленных на театральное оборудование миллионах придется и вовсе забыть.
Напомним, ранее на директора «Бурятпроектреставрации» Жамсарана Батуева возбудили да уголовных дела. Одно по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (оно как раз касалось реконструкции «Ульгэра»), а другое – за невыплату зарплаты работникам. Также по «театральному делу» проходит и теперь уже бывший начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов – его обвиняют в превышении должностных полномочий.
Что касается самого театра, то на завершение его реконструкции пришлось дополнительно выделить порядка 200 миллионов рублей. Сейчас на объекте работает новый подрядчик. Недавно глава Бурятии сообщил, что «Ульгэр» планирует достроить до конца года, а первое представление дадут в 1 квартале 2026 года.
Тегитеатр реконструкция суд