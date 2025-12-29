Общество 29.12.2025 в 09:19
В Улан-Удэ объявили торги на проектирование трех путепроводов
Также разработают проект по реконструкции путепровода на проспекте Автомобилистов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ объявлены торги на проектирование сразу трех путепроводов – в микрорайонах Комушка, Горького и Почтовый. Также пройдет аукцион на реконструкцию путепровода на проспекте Автомобилистов. На разработку всех четырех проектов выделено свыше 200 миллионов рублей.
Победителей торгов определят 21 января. Все работы по контрактам должны быть выполнены до 31 декабря 2027 года.
Напомним, всего в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму порядка 23 млрд рублей. Проекты двух из них уже разработаны. Это путепровод на Стеклозаводе стоимостью 2,8 млрд рублей и Читинские переезд стоимостью 1,8 млрд. рублей.
Победителей торгов определят 21 января. Все работы по контрактам должны быть выполнены до 31 декабря 2027 года.
Напомним, всего в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму порядка 23 млрд рублей. Проекты двух из них уже разработаны. Это путепровод на Стеклозаводе стоимостью 2,8 млрд рублей и Читинские переезд стоимостью 1,8 млрд. рублей.
Тегипутепровод