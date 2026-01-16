Житель района Бурятии обокрал городскую старшеклассницу

Житель района воспользовался забывчивостью ученицы 11-го класса одной из школ Улан-Удэ и обзавелся за ее счет новым телефоном. Девочка оставила свои карты на банкомате, а мужчина не растерялся и отправился с чужим добром за покупками.

Школьница обратилась в полицию. Сумму причиненного ущерба она оценила в 4,7 тысяч рублей.

- Заявительница находилась в торговом центре и оставила картхолдер с банковскими картами на банкомате. Вернувшись, она обнаружила пропажу аксессуара. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – ранее судимый за имущественные преступления 31-летний житель Тарбагатайского района. Забрав ее картхолдер, он отправился в кафе, где расплатился за еду чужой картой. Позже он купил себе телефон, зарядное устройство, сходил за покупками в супермаркет, и, напоследок, на автовокзал, чтобы купить билет в район, - рассказали в полиции республики.

Задержан полицейскими он был в Тарбагатайском районе. Возбуждено уголовно дело.

Фото: freepik