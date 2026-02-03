Общество 03.02.2026 в 11:19
В Улан-Удэ объявили торги на строительство двух путепроводов
Их должны возвести в 2027 и 2028 годах
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ объявлены конкурсы на строительство сразу двух путепроводов – на Стеклозаводе и Читинском переезде. Заказчиком объектов выступает МКУ «Дирекция по развитию транспортной инфраструктуры Улан-Удэ».
Стартовая стоимость путепровода на Стеклозаводе составляет 2 млрд 914 млн рублей. Согласно контракту, объект должны построить до 30 декабря 2028 года.
Путепровод на Читинском переезде оценен в 1 млрд 825 млн рублей. Его должны возвести на год раньше – к концу 2027 года.
Заявки на участие в конкурсах будут приниматься до 19 февраля. Вероятно, к концу месяца уже станут известны и победители, которые станут подрядчиками строительства.
Кроме строительства самого путепровода в проекте решены вопросы по организации пересечений с автодорогой на улице Радикальцева и съездов на улицы Борсоева и Воронежская. Также предусмотрено устройство двух подземных пешеходных переходов.
Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.
Отметим, в конце прошлого года власти Улан-Удэ объявили торги на проектирование еще трех путепроводов – в микрорайонах Комушка, Горького и Почтовый, а также на реконструкцию путепровода на проспекте Автомобилистов. На разработку всех четырех проектов выделено свыше 200 миллионов рублей.
Всего же в Бурятии в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланировано строительство девяти путепроводов на общую сумму порядка 23 млрд рублей.
Напомним, путепровод в поселке Стеклозавод будет представлять собой закругленный мост длиной более 160 м и шириной 17,2 метра, установленный на пяти железобетонных опорах. Он пересечет два железнодорожных пути и автомобильную дорогу по ул. Борсоева. По отношению к существующему переезду путепровод сместится в сторону железнодорожного вокзала, в створ с улицей Воронежская.
Кроме строительства самого путепровода в проекте решены вопросы по организации пересечений с автодорогой на улице Радикальцева и съездов на улицы Борсоева и Воронежская. Также предусмотрено устройство двух подземных пешеходных переходов.
Второй проект нового автомобильного проезда под железной дорогой (Читинский переезд) предусматривает переустройство 445 метров магистральной улицы. Начало трассы определено на ул. Революции 1905 года в районе дома № 11. Конец трассы расположен на ул. Трактовая в районе дома №13. В проекте предусмотрены 4 полосы движения транспорта, по 2 полосы в каждую сторону. Высота проезда для автотранспорта составит 5 метров. Путепровод для движения железнодорожных составов над автомобильной дорогой будет представлять собой корытообразное железобетонное сооружение длиной более 53 метров.
Существующий Читинский переезд шириной 6 метров останется в эксплуатации и будет служить для пешеходов – там обустроят тротуары.
