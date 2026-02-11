Общество 11.02.2026 в 12:12

Лесники Бурятии готовятся к новому пожароопасному сезону

В 2025 году они потушили свыше 600 лесных пожаров
Текст: Елена Кокорина
Лесники Бурятии готовятся к новому пожароопасному сезону

В прошлом году в Бурятии было зарегистрировано 612 лесных пожаров. Точных прогнозов по классам пожарной опасности на предстоящий весенний период пока нет, но подготовка к новому пожароопасному сезону все же идет.

- Мы ориентируемся на значения прошлых лет. Ежегодно пожароопасный сезон наступает в конце марта – начале апреля. Основной причиной возникновения очагов является человеческий фактор, а именно пал сухой травянистой растительности. Люди поджигают пастбища, пламя выходит из-под контроля. Огонь быстро распространяется по траве и переходит на лесной фонд, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Чтобы встретить сезон в полной готовности ремонтируется лесопожарная техника, активируются спутниковые терминалы, а сотрудники проходят медицинский осмотр и вакцинацию.

- Закупается спецодежда и СИЗ, создаётся запас провизии. Идёт набор сезонных работников в лесопожарные станции и авиаотделения. Проводится учение по тактике и технике тушения. Также заключены соглашения с лицами, использующими леса. То есть лесопользователи тоже будут принимать участие в борьбе с огненной стихией.

Фото: РАЛХ

