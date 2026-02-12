Общество 12.02.2026 в 10:15

В Бурятии бизнесмены могут получить субсидию за трудоустройство инвалидов

Ее размер превышает 162 тысячи рублей
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Предприниматели Бурятии могут получить от государства более 162 тысяч рублей за трудоустройство граждан с инвалидностью. Как сообщили в Отделении Социального фонда по Бурятии, за оформлением субсидии может обратиться любая организация, принявшая работника с 1 января 2026 года.

Для получения субсидии работодатели должны соблюсти целый ряд условий. Так, с работником-инвалидом необходимо заключить трудовой договор на неопределенный срок. Сотрудник должен работать полный рабочий день с учетом режима рабочего времени, установленного правилами внутреннего распорядка. Зарплата у него должна была быть не менее 1,5 МРОТ (40 640 рублей).

Для получения субсидии работодателю необходимо подать заявление в Отделение СФР по Республике Бурятия не ранее чем через месяц после трудоустройства нового работника. Субсидия выплачивается в три этапа: после первого месяца трудоустройства — 1 МРОТ, после третьего месяца — 2 МРОТ и шестого месяца — 3 МРОТ. Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 рубля.

Помимо 6 МРОТ, региональное Отделение СФР компенсирует работодателям суммы страховых взносов, уплаченные в государственные внебюджетные фонды. Таким образом, совокупный минимальный размер субсидии составит от 162 558 рублей.

Дополнительно работодателям региона предоставляется до 200 тысяч рублей на создание и оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. В 2025 году в Бурятии такая компенсация в размере 200 000 рублей была выплачена одному работодателю.

Программа субсидирования найма охватывает и другие категории граждан. 

Так, господдержку в размере 3-х МРОТ могут получить все работодатели при трудоустройстве ветеранов СВО, одиноких и многодетных родителей. Но для этого предприниматели и организации должны подбирать персонал через службу занятости. Заявление подается через личный кабинет Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».
