Волонтеры ВСЖД провели более 650 мероприятий в 2025 году

Более 650 различных акций и мероприятий проведено волонтерами Восточно-Сибирской железной дороги в 2025 году в Иркутской области и в Бурятии. В них приняли участие свыше 3 тыс человек, в том числе более 400 «серебряных» волонтеров, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Основными направлениями деятельности добровольцев ВСЖД являются помощь медицинским и социальным учреждениям, социально незащищенным слоям населения, реализация культурных, образовательных, экологических проектов, пропаганда здорового образа жизни, профилактика травматизма граждан на магистрали. Железнодорожники регулярно оказывают адресную помощь пожилым людям, малообеспеченным и многодетным семьям.Также в 2025 году открылся первый на ВСЖД волонтерский центр социальных инициатив «Станция добра». В универсальном многофункциональном пространстве проводятся просветительские встречи для молодых работников и ветеранов железной дороги, уроки по цифровой и финансовой грамотности для неработающих пенсионеров, творческие мастер-классы для ребятишек из Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сбор вещей для благотворительных акций и гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям.Движение добровольцев на Восточно-Сибирской магистрали активно развивается. В рамках нового направления в 2026 году будут созданы мобильные группы оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации. Обучение волонтеров-железнодорожников будет проходить на базе ГУ МЧС России по Иркутской области.