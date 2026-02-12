Детей-сирот в Бурятии поселили в непригодные для жилья квартиры

В Бурятии сотрудниками полиции выявлен факт превышения полномочий при закупке жилья для детей-сирот в котором фигурирует бывший начальник Управления капстроительства. Следствие установило, что в 2017 году он принял жилье, непригодное для проживания.

В рамках госпрограммы был заключен контракт на приобретение двух домов, включающих 8 квартир, расположенных в Закаменске, общая сумма которого составила свыше 5,7 млн рублей.

Как рассказали в Следственном комитете республики, жилые помещения не соответствовали условиям контракта, проектной документации, а также строительным, техническим и санитарным нормам. Приемку жилья проводил лишь один сотрудник без проведения обязательной экспертизы, что не позволило своевременно выявить имеющиеся при строительстве дефекты. В результате действий обвиняемого из бюджета на счет продавца было перечислено свыше 5,7 млн рублей.

- По договорам соцнайма эти квартиры были переданы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, но в дальнейшем были признаны непригодными для проживания. Экс-руководитель, действуя в нарушение Градостроительного кодекса РФ, превысил свои должностные полномочия и нарушил права и законные интересы детей-сирот. Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения, - сообщили в полиции республики.

На другого бывшего экс-руководителя Управления капстроительства Анатолия Урбанова тоже было заведено несколько уголовных дел. Он дал указание подчиненным подготовить документы на приемку очистных сооружений без проведения обязательных государственных экспертиз и лично подписал акт приемки объекта. В результате этого очистные сооружения в Выдрино не справились со своими функциями и не смогли очищать сточные воды до требуемых параметров, но суд приговорил Урбанова лишь к штрафу в 55 тысяч рублей без каких-либо дополнительных ограничений.

Еще два уголовных дела в отношении Анатолия Урбанова касаются скандальной реконструкции театра «Ульгэр» и нарушений при проектировании очистных сооружений в селе Таловка. Но несмотря на многочисленность обвинений, он смог избежать камеры СИЗО. Все время с момента задержания в мае 2025 года бывший начальник УКСа находится под домашним арестом.

Фото: полиция РБ