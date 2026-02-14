В Монголии запустят новое гигантское месторождение угля

Компания "Эрдэнэс Тавантолгой" инициирует открытый международный тендер, приглашая отечественные и зарубежные предприятия к инвестированию и сотрудничеству в разработке участка "Бортээг", входящего в состав угольного месторождения "Тавантолгой". Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Ключевым условием для победителя станет создание всей необходимой инфраструктуры: от добычи и переработки до сбыта и транспортировки угля, полностью за счет собственных средств.Основной принцип сотрудничества базируется на "комбинированной" модели распределения выручки от продаж. Особое внимание уделяется обеспечению интересов Монголии: доля доходов страны от проекта на протяжении всего срока его реализации не должна опускаться ниже 51%. Это положение подчеркивает стремление к максимальной выгоде для национального государства.Важным аспектом тендерной документации является предоставление преференций отечественным компаниям, что свидетельствует о поддержке местного бизнеса и стремлении к развитию национальной угольной промышленности. Ожидается, что такой подход будет способствовать росту компетенций и усилению позиций монгольских предприятий на международном рынке.Период проведения тендера составляет 30 дней, что дает заинтересованным сторонам время для тщательной подготовки и подачи конкурентоспособных предложений. Участок "Бортээг" обладает значительными запасами – 424,2 миллиона тонн угля, с потенциалом добычи до 15 миллионов тонн ежегодно. Структура запасов представлена преимущественно слабококсующимся углем (95%) и энергетическим (5%), что открывает возможности для различных направлений использования.Реализация проекта по освоению "Бортээг" имеет стратегическое значение для Монголии и приведет в формированию дополнительных доходов для Фонда национального благосостояния.Фото: Номер один