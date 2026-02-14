Общество 14.02.2026 в 21:26

В Якутии топ-менеджер Ростелекома отключил села от интернета

За это руководитель был взят под стражу и находится в СИЗО
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Якутии топ-менеджер Ростелекома отключил села от интернета
В Якутии произошло громкое задержание — под стражу взят руководитель филиала ПАО «Ростелеком» в регионе, директор якутского отделения Константин Войтеховский. Об этом впервые стало известно порталу SakhaDay, который также сообщает о деталях случившегося.

По информации источников, Войтеховский подозревается в превышении должностных полномочий. Якутский управленец, которому в 2017 году было поручено руководить филиалом Ростелекома в регионе попался на крупном скандале. Сообщается, что он пытался подписать у компании «АрктикТелеком» фиктивные договоры о выполнении работ, заведомо занижая объемы и, таким образом, сокращая начисленные пени. Получив отказ от партнеров, Войтеховский, по данным правоохранительных органов, дал команду отключить интернет в ряде сел Якутии. Также предположительно он пытался шантажировать «АрктикТелеком» и силовым путем добиться своих целей, но эти попытки окончились неудачей.

После поступления соответствующих жалоб и проверок сотрудниками правоохранительных органов, Войтеховский был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас он находится в следственном изоляторе, ведется досудебное расследование по делу о превышении должностных полномочий.

Пока неизвестно, какие меры планирует применять прокуратура в отношении топ-менеджера, и как его действия могут сказаться на работе Ростелекома в регионах. Однако очевидно, что ситуация создала серьезный кризис в персонах и доверии к региональному филиалу крупнейшего российского оператора связи. По данным портала SakhaDay, расследование продолжается, и на текущий момент Войтеховский остается под стражей.

Фото: Номер один

Все новости

В Улан-Удэ прошла массовая гонка «Лыжня России»
14.02.2026 в 21:51
В Улан-Удэ трое детей пострадали в тройном ДТП
14.02.2026 в 21:36
В Якутии топ-менеджер Ростелекома отключил села от интернета
14.02.2026 в 21:26
Губернатор Иркутской области не успевает летать по аварийным городам
14.02.2026 в 21:19
Экс-топ-менеджера ТГК-14 освободили от наказания
14.02.2026 в 21:17
Монголия занимает первое место по числу пластиковых отходов на душу населения
14.02.2026 в 21:15
В Бурятии уменьшилась рождаемость
14.02.2026 в 13:47
В Бурятии ставки по кредитам снизятся на 0,5%
14.02.2026 в 12:41
В Монголии запустят новое гигантское месторождение угля
14.02.2026 в 11:36
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
14.02.2026 в 11:23
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Губернатор Иркутской области не успевает летать по аварийным городам
В замороженном городе Шелехов он лично возглавил противоаварийные мероприятия
14.02.2026 в 21:19
Экс-топ-менеджера ТГК-14 освободили от наказания
Он получил медаль на спецоперации и ему простили расстрел коллеги из арбалета
14.02.2026 в 21:17
Монголия занимает первое место по числу пластиковых отходов на душу населения
Власти ищут выход из ситуации
14.02.2026 в 21:15
В Бурятии уменьшилась рождаемость
2025 год не оправдал планы чиновников
14.02.2026 в 13:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru