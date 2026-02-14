В Якутии топ-менеджер Ростелекома отключил села от интернета

В Якутии произошло громкое задержание — под стражу взят руководитель филиала ПАО «Ростелеком» в регионе, директор якутского отделения Константин Войтеховский. Об этом впервые стало известно порталу SakhaDay, который также сообщает о деталях случившегося.По информации источников, Войтеховский подозревается в превышении должностных полномочий. Якутский управленец, которому в 2017 году было поручено руководить филиалом Ростелекома в регионе попался на крупном скандале. Сообщается, что он пытался подписать у компании «АрктикТелеком» фиктивные договоры о выполнении работ, заведомо занижая объемы и, таким образом, сокращая начисленные пени. Получив отказ от партнеров, Войтеховский, по данным правоохранительных органов, дал команду отключить интернет в ряде сел Якутии. Также предположительно он пытался шантажировать «АрктикТелеком» и силовым путем добиться своих целей, но эти попытки окончились неудачей.После поступления соответствующих жалоб и проверок сотрудниками правоохранительных органов, Войтеховский был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас он находится в следственном изоляторе, ведется досудебное расследование по делу о превышении должностных полномочий.Пока неизвестно, какие меры планирует применять прокуратура в отношении топ-менеджера, и как его действия могут сказаться на работе Ростелекома в регионах. Однако очевидно, что ситуация создала серьезный кризис в персонах и доверии к региональному филиалу крупнейшего российского оператора связи. По данным портала SakhaDay, расследование продолжается, и на текущий момент Войтеховский остается под стражей.Фото: Номер один