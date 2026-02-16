Эндокринологическая служба Бурятии вошла в десятку лучших в России

Эндокринологическая служба Бурятии вошла в топ-10 лучших в России. Коллектив занял 8 место в рейтинге регионов по ведению федерального регистра больных сахарным диабетом, сообщили в минздраве республики.

Ежегодно в Бурятии выявляют более 4 тысяч новых случаев сахарного диабета. Зачастую с этой болезнью сталкиваются из-за нездорового образа жизни и пагубных привычек. Диабет приводит к тяжелым осложнениям, инвалидизации и сокращает продолжительность жизни.

Федеральный регистр – единая база данных – в этих условиях позволяет получать полную и достоверную картину о ситуации с диабетом в масштабах страны и каждого региона, что напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи. А именно – отслеживать новые случаи заболевания, контролировать развитие осложнений, фиксировать результаты лабораторных исследований и обеспечивать непрерывное наблюдение за пациентами на протяжении всей жизни.

«Благодарю оператора Федерального регистра больных сахарным диабетом Республиканского эндокринологического центра (РЭЦ) РКБ им. Семашко Розалию Пурбуеву и заведующую РЭЦ РКБ им. Семашко, главного внештатного эндокринолога Минздрава Бурятии Дариму Нимаеву. Их самоотверженный труд, скрупулезность и профессионализм обеспечили нашей республике лидирующие позиции. И, конечно, успех был бы невозможен без слаженной работы всех врачей-эндокринологов, медсестер и операторов в городских и районных больницах. Спасибо вам за преданность делу!», - сказала отметила зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.