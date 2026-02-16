В Бурятии избавятся от вандальных надписей и граффити, уродующих скалы в живописных местах. Очисткой займется Егор Власов и команда АНО «Сила Байкала» при поддержке Президентского фонда природы.

В этом году активисты планируют провести работы в местности «Обруб» между селами Туран и Мойготы. А в 2027 году – приведут в порядок скалы возле Первого водопада по реке Кынгарга, самого популярного места в Тункинском национальном парке.

Также «Сила Байкала» приедет в Иволгинский район, чтобы облагородить памятник «Олени». «Будем очищать более 230 кв. м. надписей краской на скальном основании памятника. Объемы варварства на этом месте впечатляют! Будем стараться за месяц всё очистить», - прокомментировал Егор Власов.

Специалисты применяют щадящий и точный метод лазерной очистки. Такой инновационный подход позволяет удалить нежелательные надписи, не повреждая при этом природные скальные поверхности и сохраняя большое количество редких видов мха и лишайника.

Летом 2025 года волонтеры Тункинского нацпарка под руководством Егора Власова уже провели успешную добровольческую акцию «Чистые Скалы». Тогда лазерной очистке подверглись скалистые зоны в местностях «Сасалтуй» и «Обруб».

Также команда будет работать в Иркутской области и Республике Алтай.