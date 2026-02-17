Общество 17.02.2026 в 12:43

Иркутский жилой квартал «Источник» поздравляет жителей Бурятии с праздником Белого месяца

Текст: Иван Иванов
Жилой квартал «Источник» - это новый современный проект в городе Иркутске. ЖК расположен в Правобережном округе, всего в 10 минутах от центра города. «Источник» состоит из двух очередей строительства – в первую очередь входят четыре дома, которые уже сданы в эксплуатацию.

ЖК «Источник» отличается интересной архитектурной концепцией и продуманными технологическими решениями. Планировки на любой вкус — от компактных студий до «евродвушек» и полноценных трехкомнатных квартир. Проектом предусмотрены квартиры с террасами на верхних этажах, также в наличии есть квартиры на 1 этаже с личным патио. На выбор предложены варианты с черновой отделкой и с готовым дизайнерским ремонтом.

В непосредственной близости от жилого квартала находятся основные социальные объекты: поликлиники для детей и взрослых, школы, детские сады, магазины. А на первых этажах самого ЖК в ближайшее время откроются кафе, маркетплейсы, объекты спорта и отдыха и др.

Двор ЖК закрыт от машин. Благодаря этому можно спокойно прогуливаться по благоустроенной и озелененной территории, не переживая за свою безопасность. Провести время в тишине и перезагрузиться можно будет в уютных местах отдыха, расположенных рядом с небольшим родником. Кроме того, во дворе предусмотрены детские и многофункциональные спортивные площадки. 

В честь праздника Сагаалган жилой квартал «Источник» предлагает выгодные условия на приобретение 3-комнатных квартир – скидки до 1 000 000 рублей. Действуют льготные ставки по ипотеке.

Награды жилого квартала «Источник»:

•    финалист международной премии PROTESTATE AWARDS - 2024 в номинации «Успешный старт: жилая недвижимость комфорт-класса»;

•    номинант федерального конкурса «Летний ТОП ЖК — 2025» от ЕРЗ в категории «Лучшая инфраструктура отдыха от застройщика»;

•    финалист всероссийского конкурса «ТОП ЖК» в двух номинациях: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области» и «Лучший жилой комплекс-новостройка в Иркутской области, доступное жилье».

Контакты:


Телефон отдела продаж в Иркутске: 8 (3952) 933-356

Адрес отдела продаж: г. Иркутск, ул. Пшеничная, 15

ТГ: t.me/istochnik38
ВК: vk.com/istochnik38












Изучите все условия кредита (займа): https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/homenew

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТАНДАРТ" ИНН 3811475410
Erid: 2VfnxxJhDiR
