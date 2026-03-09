Общество 09.03.2026 в 09:57

Монголия поднялась в мировом гендерном рейтинге

Права женщин в стране стали удовлетворяться в большей степени
Текст: Иван Иванов
Монголия поднялась в мировом гендерном рейтинге
Фото: архив «Номер один»

В Государственном дворце Монголии прошло первое заседание Национального комитета по гендерным вопросам 2026 года. На мероприятии присутствовал премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, который ознакомил участников с результатами, текущим состоянием и будущими целями гендерной политики. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Он подчеркнул, что показатели страны в области гендерного равенства за последние годы улучшаются на международной арене. Например, согласно Индексу гендерного разрыва Всемирного экономического форума, в 2024 году Монголия занимала 85-е место, а уже в 2025 году — поднялась до 65-го, улучшив свои позиции на 20 пунктов. По этому показателю страна занимает пятое место в регионе Восточной Азии и Тихого океана.

По данным Межпарламентского союза, Монголия повысила свой рейтинг в индексе участия женщин в парламенте на 30 позиций, заняв 98-е место, благодаря включению в избирательное законодательство положений, поддерживающих политическое участие женщин. В парламент избраны 32 женщины. Женщины составляют 51% населения Монголии, однако 62% из них остаются вне рынка труда. Уровень участия женщин в рабочей силе ниже у мужчин на 16,2%, а их средняя зарплата примерно на 19% меньше.

Премьер-министр заявил, что правительство совместно с частным сектором реализует программу "Returnship", которая гарантирует занятость матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, и поможет им вернуться на рынок труда в рамках политики содействия занятости и равных возможностей. Члены совета отметили, что вопросы гендерного равенства касаются не только женщин. В частности, лишь 38% студентов бакалавриата — мужчины, а также они составляют 72% тех, кто бросил учебу или находится под угрозой отчисления. Участие мужчин в секторах социальных услуг, таких как здравоохранение и образование, продолжает снижаться.

Министр правительства и заместитель председателя комитета Сандагийн Бямбацогт выступил с докладом о проблемах молодых скотоводов и молодых людей, оставшихся незамужними или неженатыми, в рамках темы "Политика развития населения или проблемы молодёжи". На заседании был утверждён План действий Национального гендерного комитета до 2026 года, включающий более 70 мероприятий по продвижению гендерного равенства, равных возможностей в экономике и развитию системы обеспечения гендерного равенства.

Монголия

ЗУРХАЙ
с 4 по 10 марта

