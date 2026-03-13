За самовольное обрезание в Улан-Удэ будут штрафовать до 100 тысяч

В Улан-Удэ специалистами Комитета муниципального контроля были зафиксированы нарушения, связанные с самовольной обрезкой и вырубкой зелёных насаждений без разрешения. По каждому факту сейчас проводятся проверки.

В ведомстве напомнили, что самовольная вырубка, обрезка деревьев и кустарников без разрешения и уведомления запрещена. Такие действия считаются нарушением.

- Вырубка без разрешения органов МСУ, влечет наложение штрафа до 110 тысяч рублей. За нарушение правил содержания зеленых насаждений, установленных муниципальными правовыми актами влечет штраф до 50 тысяч. Если Вы планируете вырубку деревьев, необходимо заранее получить порубочный билет. А если надо подрезать деревья, кустарники – следует уведомить Комитет городского хозяйства не менее, чем за 5 дней до начала проведения таких работ, - сообщили в ведомстве.

Фото: Комитет муниципального контроля