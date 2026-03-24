Общество 24.03.2026 в 13:16

В Бурятии подросток три месяца обворовывал путешествующую тетю

Он стащил из ее «копилки» почти 700 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии 17-летний подросток обворовывал тетю, пока она путешествовала. Юноша «нырял» в ее дамскую сумку с кодовым замком, лежащую в шкафу, четыре раза – с 1 января по 10 марта. Всего он украл 680 тысяч рублей.

Хозяйка 1 января взяла из тайника 100 тысяч рублей и улетела в Сочи. Она прибыла обратно 7 марта и вернула непотраченные деньги обратно в сумку. 10 марта сельчанка вновь заглянула в сумочку, заметив сломанный кодовый замок и оставшиеся 60 тысяч рублей. После этого женщина обратилась в полицию. Правоохранители задержали ее ранее не судимого, временно безработного племянника.

Подросток признался, что родственница хранила ключ от дома под ковром и многие члены ее семьи были вхожи в дом. Поэтому он три месяца свободно заходил в жилище тети и забирал из «копилки» чужие деньги. Их юноша потратил на покупку автомобиля, одежды и развлечения.

«Последнюю кражу денег в размере 45 тысяч рублей он совершил 9 марта – накануне обнаружения потерпевшей отсутствия денежных средств. В настоящее время злоумышленник вернул родственнице 45 тысяч рублей, которые не успел потратить. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается», - рассказали в МВД по Бурятии.

