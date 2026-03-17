Экономика и бизнес 17.03.2026 в 17:48
В Улан-Удэ хотят обанкротить «Мегаполис»
Строительная фирма накопила большой долг перед налоговиками
Текст: Андрей Константинов
Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Бурятии о признании ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис» банкротом. Согласно судебной картотеке, компания задолжала налоговикам почти 16 млн рублей. Заявление зарегистрировано только сегодня и еще не принято к производству.
«Мегаполис» - одна из компаний в бизнес-империи известного в Бурятии строителя Владимира Хусаева. Последнее время дела у него идут из рук вон плохо.
Сам Владимир Хусаев на днях был задержан в Улан-Удэ в рамках очередного уголовного дела. Его обвиняют по ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов).
Серьезные проблемы возникли и с самым крупным проектом 69-летнего предпринимателя – жилым комплексом «Мегаполис». Там пока сдали только один дом, да и тот с многочисленными проблемами. Завершение строительства других пока под вопросом.
Между тем вчера глава Бурятии заявил, что в среду полетит в Москву, где в том числе будет обсуждать проблему со строительством ЖК «Мегаполис».
«Планируется встреча с руководителем корпорации «Дом.РФ» Виталием Мутко, она финансирует «Мегаполис», «Москомстрой» (еще одна компания Владимира Хусаева – прим. авт.), проблемные сейчас строительные объекты. У них было 3 марта решение кредитного комитета по продолжению финансирования, но с учетом уголовного дела по Хусаеву все сдвинулось. Поеду решать. В любом случае мы эти дома будем достраивать, так что все будет нормально. Не без проблем, конечно, ну ничего, справимся», - заверил Алексей Цыденов.
