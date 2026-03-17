Экономика и бизнес 17.03.2026 в 17:48

В Улан-Удэ хотят обанкротить «Мегаполис»

Строительная фирма накопила большой долг перед налоговиками
Текст: Андрей Константинов
Так выглядел ЖК "Мегаполис" на презентации
Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Бурятии о признании ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис» банкротом. Согласно судебной картотеке, компания задолжала налоговикам почти 16 млн рублей. Заявление зарегистрировано только сегодня и еще не принято к производству. 

«Мегаполис» - одна из компаний в бизнес-империи известного в Бурятии строителя Владимира Хусаева. Последнее время дела у него идут из рук вон плохо.

Сам Владимир Хусаев на днях был задержан в Улан-Удэ в рамках очередного уголовного дела. Его обвиняют по ст. 200.3 УК РФ (привлечение средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов).

Серьезные проблемы возникли и с самым крупным проектом 69-летнего предпринимателя – жилым комплексом «Мегаполис». Там пока сдали только один дом, да и тот с многочисленными проблемами. Завершение строительства других пока под вопросом.

Между тем вчера глава Бурятии заявил, что в среду полетит в Москву, где в том числе будет обсуждать проблему со строительством ЖК «Мегаполис».

«Планируется встреча с руководителем корпорации «Дом.РФ» Виталием Мутко, она финансирует «Мегаполис», «Москомстрой» (еще одна компания Владимира Хусаева – прим. авт.), проблемные сейчас строительные объекты. У них было 3 марта решение кредитного комитета по продолжению финансирования, но с учетом уголовного дела по Хусаеву все сдвинулось. Поеду решать. В любом случае мы эти дома будем достраивать, так что все будет нормально. Не без проблем, конечно, ну ничего, справимся», - заверил Алексей Цыденов.
Все новости

В Улан-Удэ хотят обанкротить «Мегаполис»
17.03.2026 в 17:48
Вадим Бредний: «Регулировать баклана надо жестко»
17.03.2026 в 17:26
В Бурятии развернулась битва за кадры
17.03.2026 в 16:27
В Улан-Удэ сколотили новые лестницы на мосту «Бегущая лань»
17.03.2026 в 16:23
В Улан-Удэ ожидают почти тысячу костоломов
17.03.2026 в 16:10
В Бурятии один директор фиктивно устроил на работу другого
17.03.2026 в 15:55
«Сыну оставалось проехать всего метр»
17.03.2026 в 15:43
ВСЖД направит 24 млн рублей на обеспечение безопасности скальных участков
17.03.2026 в 15:32
В Улан-Удэ офтальмохирурги сохранили зрение 101-летнему пациенту
17.03.2026 в 15:17
Аграрии Бурятии спасают уникальную породу овец
17.03.2026 в 14:56
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
ВСЖД направит 24 млн рублей на обеспечение безопасности скальных участков
Промышленные альпинисты спустят со скал более 1,5 тыс кубометров опасных камней
17.03.2026 в 15:32
В Улан-Удэ вновь отложили вопрос о банкротстве «Стальмоста»
Следующее заседание пройдет через месяц
17.03.2026 в 14:20
Китай отказался поставлять в Монголию нефтепродукты
Страна полностью перешла на российское топливо
17.03.2026 в 12:07
В Бурятии «Зун-Холба» отбивается от претензий прокуратуры
Золотодобытчики никак не хотят устранять выявленные нарушения
17.03.2026 в 11:47
