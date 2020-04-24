Только 5 человек прошли в финал викторины о Великой Отечественной войне

Познавательная викторина от компании «Бурятзолото» (входит в международную компанию Nordgold) о Великой Отечественной войне продолжается. Она началась ровно за месяц до Дня Победы будет активна до 9 мая.
Спустя две недели после запуска в викторине уже приняли участие 476 жителей Бурятии, из которых только 5 человек ответили на все 75 вопросов. Наиболее активными стали жители Улан-Удэ. Самый быстрый и эрудированный участник онлайн-опроса на сегодняшний день потратил на прохождение викторины 6 минут.
Викторина содержит как легкие вопросы об общеизвестных фактах, так и более сложные, требующие расширенных исторических знаний. При этом пользоваться дополнительными источниками знаний (учебниками, художественной литературой, газетами и интернет-ресурсами и др.) не запрещено. У каждого жителя Республики Бурятия есть шанс правильно ответить на все 75 вопросов о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, и получить приз. Для участия необходимо перейти по ссылке
. Викторина проводится при информационной и организационной поддержке издания «Номер Один».
Напомним, 25 участников, ответивших на все вопросы викторины верно и быстрее других, станут победителями и получат приятные и полезные призы — сертификаты номиналом по 3 000 рублей на покупки в магазинах федеральной торговой сети.
Помимо жителей Бурятии посоревноваться за приз смогут жители еще двух регионов, где компания Nordgold, в состав которой входит ПАО «Бурятзолото», ведет свою операционную деятельность — республики Саха (Якутия) и Амурской области. Возраст участников не ограничен, победителем может стать каждый, от школьника до представителей старшего поколения.
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