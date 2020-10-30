Очень страшное кино: топ-5 самых популярных ужастиков

МегаФон ТВ составил рейтинг хорроров с самым большим числом просмотров в Бурятии





Близится Хэллоуин, а значит самое время пощекотать себе нервы особо страшным фильмом ужасов. МегаФон проанализировал предпочтения пользователей стримингового сервиса МегаФон ТВ в Бурятии и составил топ-5 хорроров с самым большим числом просмотров.

Фильмы ужасов у бурятских пользователей сервиса опережают по количеству просмотров комедии и детективы, но при этом уступают по популярности фантастике, боевикам, драме и мультфильмам.Чаще всего среди кинолент для бесстрашных с начала года в Бурятии смотрели фильм «Я иду искать» с Самарой Уивинг в роли невесты, втянутой в смертельную игру с новыми родственниками. На втором месте – хоррор «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», в котором четверка отважных охотников на зомби сражается не только с новыми видами живых мертвецов, но и с выжившими людьми, уничтожающими себе подобных.Третьим по количеству просмотров стала кинолента Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристеном Стюартом в главной роли, об ужасах, таящихся на дне Марианской впадины. На четвертом месте - фильм «28 дней спустя» с участием Киллиана Мёрфи о смертельном вирусе неудержимой агрессии. И замыкает топ-5 хорроров на МегаФон ТВ экранизация романа Стивена Кинга – «Оно 2», продолжение фильма «Оно» 2017 года, с Джессикой Честейн и Джеймсом Макэвоем в главных ролях.Фото: МегаФон