Поезд Иркутск-Наушки будет ходить через день

В остальные дни этот состав начнет следовать по маршруту Иркутск – Улан-Удэ



Популярный у жителей Бурятии поезд № 361/362 Иркутск – Наушки с 13 декабря перестает быть ежедневным, он назначается через день. В другие дни этот состав под номером 162/161 (с апреля 2021 года – № 122/121) будет следовать по маршруту Иркутск – Улан-Удэ, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



«Это позволит пассажирам выбрать новые удобные варианты поездок», - считают в ВСЖД.



Впрочем, дело заключается не в «капризах» отдельно взятой магистрали, а в том, что с 00:00 по московскому времени 13 декабря на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов на 2020/2021 годы.



В новом расписании всего по ВСЖД предусмотрено курсирование 33 пар поездов дальнего следования (из них 18 собственного формирования). В том числе: 26 пар скорых поездов, пять пассажирских и два почтово-багажных. Кроме того, сохраняются пять маршрутов туристических поездов: два из них – сообщением Иркутск – Москва, международный поезд Иркутск – Улан-Батор, еще два состава будут курсировать по Кругобайкальской железной дороге.



В зависимости от пассажиропотока, связанного со сложившимися условиями, в фактический график движения некоторых составов могут быть внесены корректировки. Для максимального удовлетворения спроса пассажиров на наиболее востребованных маршрутах, а также в целях повышения эффективности использования подвижного состава и пропускных способностей инфраструктуры холдингом «РЖД» пересмотрен подход к разработке графика движения и плана формирования поездов.



Например, в новом расписании предусмотрено продление существующих маршрутов. Так, поезд № 347/348, соединяющий сегодня Красноярск и Северобайкальск, изменит маршрут на Новосибирск – Усть-Илимск.

Поезд № 87/88 Иркутск – Усть-Илимск через день будет курсировать по всей длине маршрута, в остальные дни – от Иркутска до Тайшета составом № 137/138.



Восточно-Сибирская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании, а также обращает внимание на то, что поезда, отправляемые с начальных станций до 00 часов 00 минут московского времени следуют по старому графику. Актуальную информацию о движении поездов, изменении маршрутов и введении дополнительных поездов пассажиры могут получить также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.



Фото: old-visual.rzd.ru

