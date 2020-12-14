В Бурятии сотрудники угрозыска пресекли незаконную добычу краснокнижных кречетов

Пятеро злоумышленников задержаны с поличным и пытались оказать сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии

В ходе осмотра места происшествия изъяты три автомашины, четыре кречета, две картонные коробки, в которых находились 44 голубя, устройства для ловли птиц.





Как уточнили в Следственном управлении СКР по Бурятии, 7 декабря обвиняемые на трех автомобилях приехали на территорию Еравнинского района Бурятии, где углубились в лесной массив и в местах обитания диких птиц принялись при помощи специальных силков и приспособлений ловить особо ценных особей семейства соколиных для последующей их продажи. Всего они выловили четырех кречетов, которых намеревались вывезти из леса и транспортировать в места, где ведется незаконная торговля ценными животными. По оценкам специалистов, стоимость одного кречета на «черном» рынке в России достигает $15 000, а на рынках в арабских странах могла доходить до $100 000.





Следствие продолжается.









В Бурятии задержана группа злоумышленников, один из которых житель города Улан-Удэ, второй - иностранец и трое - жители других регионов России. Группа занималась организацией добычи особо ценных пород диких птиц, занесенных в Красную книгу России, с последующей их незаконной транспортировкой в страны Ближнего Востока с целью перепродажи и получения прибыли.При задержании сотрудниками уголовного розыска республиканского МВД и бойцами СОБР республиканского управления Росгвардии злоумышленники попытались скрыться, оказав неповиновение сотрудникам полиции. За это они привлечены к административной ответственности в виде ареста на 5 суток, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В настоящее время в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении еще двух – в виде домашнего ареста, в отношении одного – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Обнаруженные у них птицы находятся под наблюдением орнитологов и в ближайшее время будут вывезены обратно в лес и отпущены на волю.Следователями следственного управления СКР по Бурятии России по Бурятии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до восьми лет.Фото и видео: МВД по Бурятии