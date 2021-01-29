Жители Бурятии возмущены высокими ценами на сахар и масло

Почему в республике они выше, чем обещали федералы, разбирался «Номер один»





Жители республики возмущены - в розничной торговле Бурятии они не видят сахар-песок и подсолнечное масло по ценам, про установление которых они читали в федеральной прессе в конце прошлого года. «Номер один» попытался разобраться в этом вопросе.

В конце 2020 года федеральные власти, встревоженные резким ростом цен на продукты питания, приняли решение «заморозить» их на ряд позиций. Временно, только на первый квартал 2021 года.Люди с радостью слышали новости, как достигнута договоренность, что торговые сети ближайшие несколько месяцев будут придерживаться согласованных предельных оптовых и розничных цен. Сахар-песок должны продавать в рознице максимум по 46 рублей за килограмм, а подсолнечное масло – по 110 рублей за литр.Зайдя в супермаркет «Либерти», улан-удэнцы видят, что килограмм сахара-песка, расфасованного по полиэтиленовым мешочкам, можно купить по 51,9 рубля. А, подойдя, допустим, к полкам с подсолнечным маслом в «Абсолюте» можно встретить масло по 117,79 рубля за литр.«Как же так?» - огорчаются покупатели. Особенно небогатые.К сожалению, жители республики вряд ли увидят данные товары по ценам, о которых говорили из Москвы центральные СМИ. В Бурятии действуют особые повышающие коэффициенты.Одновременно тогда было принято решение, коснувшееся отдаленных субъектов Российской Федерации. Утвердили перечень регионов, в которых возможно применение повышающих коэффициентов. В него вошла и Республика Бурятия, пояснили суть происходящего с «заморозкой» цен в УФАС по Бурятии.Раз такая возможность существует, власти республики воспользовались ею.«Замораживающее» соглашение было подписано между федеральными министерствами и розничными сетями 16 декабря 2020 года. А перед наступлением «часа Х», пока все активно готовились к новогоднему празднику, глава Бурятии Алексей Цыденов подписал Указ «О принятии мер по стабилизации цен на масло подсолнечное и сахар-песок белый». Это случилось 29 декабря.Документ официально установил бурятский региональный повышающий коэффициент к ранее озвученным розничным ценам.«На масло подсолнечное рафинированное, дезодорированное, произведенное на территории Российской Федерации без смешивания с другими видами масел, без примесей и добавок, в потребительской упаковке (за исключением индивидуальной потребительской упаковки типа спрей/аэрозоль) не более 1,12 в перерасчете за один литр. Включая НДС», указано в документе.По сахару-песку белому (ГОСТ 33222-2015, категория ТС-2), который тоже произведен в РФ из сырья РФ, без смешивания и добавок, - не более 1,33 в перерасчете за один килограмм, включая НДС. За исключением сахара-песка в индивидуальной потребительской упаковке дой-пак с крышкой-дозатором и порционных стиков, о которых в республики мало кто имеет понятие.Другими словами, совершенно законно торговцам разрешено заметно набавлять цену в магазинах. Поэтому сейчас вряд ли в каком магазине в республике покупатели увидят в продаже сахар-песок по тем самым 46 рублям за килограмм. Это, разумеется, грустно, но такова жизнь.Надо учитывать и следующее. Не все магазины республики присоединились к всероссийскому соглашению.На сегодняшний день присоединились четыре крупных торговых сети республики: ГК «Титан», сеть продовольственных магазинов «Барис», сеть магазинов «Николаевский», ТГ «Абсолют». Кроме этого, подготовлено и направлено поручение первого заместителя председателя правительства Республики Бурятия И. Зураева (сейчас он уже покинул пост. – прим. ред.) для глав муниципалитетов о принятии мер по присоединению к соглашениям хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, отметили в Минпромторге Бурятии.Так что еще надо уточнять, подключился некий магазин к «заморозке» или нет.В пределах своих полномочий региональный Минпромторг ведет контроль за соблюдением параметров соглашения.Вообще в республике идет ежемесячный мониторинг запасов по 67 ключевым наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров.Как заверил наше издание Минпромторг республики, в Бурятии сохраняется высокая насыщенность потребительского рынка продовольственными товарами и товарами первой необходимости различных ценовых сегментов.Обеспеченность населения продуктами питания стабильная. По продуктам длительного хранения - до 90 суток, по скоропортящимся - от 5 до 14 дней. Товарные запасы в региональных розничных сетях соответствуют потреблению с учетом сезонных колебаний, а также срокам хранения и условиям транспортировки и позволяют обеспечить бесперебойную работу торговых организаций с учетом ближайших поставок. Дефицита на продовольственные и непродовольственные товары нет. Ажиотажного спроса со стороны покупателей также не наблюдается, сообщило ведомство.Когда вспыхнула эпидемия коронавируса, отслеживание цен и остатков запасов усилилось. Обеспечен еженедельный автоматизированный мониторинг по 47 наименованиям товаров первой необходимости.По словам чиновников, в Республике Бурятия в данную систему включено 90 несетевых и 20 сетевых магазинов в 23 муниципальных образованиях.Организована телефонная горячая линия по номеру 44-40-48 по вопросам дефицита товаров или резкого повышения розничных цен на товары. В 2020 году основной поток жалоб поступил в начале пандемии - в марте-апреле, напомнили в правительстве республики.Республиканская прокуратура ежемесячно получает информацию об изменении розничных цен.Ситуация с ростом цен в стране, как известно, ухудшается. В прошлом году инфляция составила 4,91% (шестое место в мире) и превзошла целевой ориентир Центробанка России. Напомним, в позапрошлом инфляция была 3,04%.Помимо этого, российские власти встревожены неоднородностью инфляции. Цены по такой группе товаров, как продукты, выросли заметно выше средней инфляции. Президент Путин даже заявил, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения.Чиновники РФ раздумывают, не скомандовать ли «заморозить» цены и на макароны, картофель и куриные яйца.Но даже если в российском правительстве продолжат командовать инфляцией, в наибольшем выигрыше окажется не Бурятия и ей подобные регионы СФО, ДФО, а лишь Центральная Россия. В Бурятии наверняка будет вновь позволено ввести повышающий коэффициент.Хотя разрешать в Сибири и на Дальнем Востоке, откуда идет постоянный отток населения, повышающие коэффициенты к «замороженным» ценам – странное решение. Думается, что «заморозка» с коэффициентом абсолютно не способствует ни удержанию достойного уровня жизни местных жителей, ни снижению миграционных настроений.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»