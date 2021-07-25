Лучница из Бурятии Светлана Гомбоева перестреляла соперниц из Украины

Сборная России, куда входит бурятская спортсменка, вышла в 1/4 финала по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио



25 июля утром на Олимпиаде в Токио прошли соревнования по стрельбе из лука. В них приняла участие бурятская спортсменка Светлана Гомбоева.



Сборная России выиграла у соперников - сборной Украины со счетом 6:2. Это был матч 1/8 финала.



Таким образом, сборная России по стрельбе из лука вышла в 1/4 финала, где сразится с сильной командой из США.



Фото: скриншот

25 июля утром на Олимпиаде в Токио прошли соревнования по стрельбе из лука. В них приняла участие бурятская спортсменка Светлана Гомбоева.Сборная России выиграла у соперников - сборной Украины со счетом 6:2. Это был матч 1/8 финала.Таким образом, сборная России по стрельбе из лука вышла в 1/4 финала, где сразится с сильной командой из США.Фото: скриншот news.sportbox.ru

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