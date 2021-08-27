27.08.2021
Лучница из Бурятии выиграла кубок России

Лучница из Бурятии выиграла кубок России

Инна Степанова стала лучшей в Чите

Лучники из Бурятии заняли 5 призовых мест на Кубки России в Чите: одно «золото», три серебряных и бронзовая медаль.

В личных первенствах в дисциплине «классический лук» среди женщин золото завоевала Инна Степанова, бронза у Виктории Будаевой. Серебро в этой дисциплине среди мужчин у Эрдэма Цыдыпова.

В дисциплине «командный микс - классический лук» серебро у Цырена Балтакова и Светланы Гомбоевой. В командном миксе с блочным луком серебро также у спортсменов из Бурятии Сергея Болдохонова и Валерии Балагановой.

Соревнования проходили с 21 по 26 августа, на них съехалось 300 спортсменов из 20 регионов, сообщает минспорт Бурятии. 


Фото  минспорт Бурятии



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