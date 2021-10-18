Дзюдоисты Бурятии завоевали 5 медалей всероссийских соревнований

Соревнования среди юношей и девушек до 18 лет проходили в Красноярске



Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Владимира Назарова принесли сборной Бурятии 5 медалей. Соревнования проходили в Красноярске среди юношей и девушек до 18 лет. Всего в турнире приняли участие 314 дзюдоистов из 15 регионов страны. Бурятию на соревнованиях представляли 11 спортсменов, сообщает пресс-служба Минспорта Бурятии.



София Хорева одержала уверенную победу в весовой категории 70 кг. Артем Апрелов стал вторым в весовой категории 73 кг. Обладателями бронзовых медалей турнира стали Валентин Доржитаров в весе 66 кг, Сарюна Махатова в весе 44 кг, Кирилл Хлызов в весе 73 кг.



«Ребята молодцы и были настроены только на победу. Ведь именно на данных соревнованиях сильнейшие дзюдоисты страны разыграли путевку на Первенство России», - отметил старший тренер сборной по дзюдо до 18 лет Сергей Байдаев.



Фото: пресс-служба Минспорта Бурятии



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