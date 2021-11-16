«Основной Ресурс – Дорожник» выиграл Кубок Бурятии по футболу

С минимальным счетом он победил «Спарту-Лимонад»





На Центральном стадионе Улан-Удэ состоялся финальный поединок Кубка Бурятии по футболу между командами «Спарта-Лимонад» и «Основной Ресурс – Дорожник». Футболисты «Дорожника» сумели одержать победу с минимальным счетом.

Этот матч завершил футбольный сезон в Бурятии, однако, если вы следите за крупными турнирами, такие как РПЛ или Лига чемпионов, можете попробовать свои силы в ставках на спорт.



«Спарта» и «Дорожник» уже встречались 6 ноября между собой в поединке за третье место в чемпионате республики. Футболисты «Дорожника» сумели открыть счет в первом тайме, однако новичок турнира «Спарта» сумел не только сравнять счет, но и вырвать победу (2:1).



В кубковой встрече проходила более вязкая игра с обилием борьбы и небольшим количеством опасных моментов. Первая половина встречи завершилась без забитых голов, а в середине второго тайма игроки «Дорожника» сумели забить мяч лишь со стандарта – Александр Яковлев сумел забить головой после подачи с углового.



В этот раз футболисты «Спарты» отыграться не сумели, а лучшим игроком поединка был признан капитан «Дорожника» Сергей Бельковых.



Чемпионом Бурятии в этом году впервые в истории стала команда БГУ. В финале чемпионата она обыграла коллектив другого университета – ВСГУТУ.



Фото: pixabay.com Этот матч завершил футбольный сезон в Бурятии, однако, если вы следите за крупными турнирами, такие как РПЛ или Лига чемпионов, можете попробовать свои силы в ставках на спорт. Здесь можно узнать больше о бонусах букмекеров для новых игроков.«Спарта» и «Дорожник» уже встречались 6 ноября между собой в поединке за третье место в чемпионате республики. Футболисты «Дорожника» сумели открыть счет в первом тайме, однако новичок турнира «Спарта» сумел не только сравнять счет, но и вырвать победу (2:1).В кубковой встрече проходила более вязкая игра с обилием борьбы и небольшим количеством опасных моментов. Первая половина встречи завершилась без забитых голов, а в середине второго тайма игроки «Дорожника» сумели забить мяч лишь со стандарта – Александр Яковлев сумел забить головой после подачи с углового.В этот раз футболисты «Спарты» отыграться не сумели, а лучшим игроком поединка был признан капитан «Дорожника» Сергей Бельковых.Чемпионом Бурятии в этом году впервые в истории стала команда БГУ. В финале чемпионата она обыграла коллектив другого университета – ВСГУТУ.Фото: pixabay.com

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