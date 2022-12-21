Герои нашего времени

- В детстве я был хулиганом, жуликом. Играл в карты, состоял на учете. По глупости, по дурости все это творил. Я тогда жил в Усолье-Сибирском, там был рынок, который мы называли «нашим». Как-то раз, снова нашкодив, я уже был готов давать драпака, когда неожиданно меня схватил за ухо какой-то мужчина. Им оказался заслуженный тренер СССР Александр Башенников. Он меня за ухо и привел на стадион, - вспоминает Владимир Николаевич.







- У Валерия железная воля, неуступчивый характер, позво¬ляющий идти только вперед, - говорит его тренер Владимир Балдаев, – он трудолюбив, контактен, на соревнованиях всегда, несмотря ни на какие сбивающие факторы, держался молодцом. Уступая многим в росте, опережал их благодаря неиссякаемой энергии и желанию победить. Он выступал на средних, дальних и сверхдальних дистанциях. Особенно нравился марафон. Десять раз Валерий выигрывал кросс на призы полного кавалера орденов Славы Петра Попова в Кабанске, бронзовую медаль чемпионата СССР в командном зачете завоевал в 1972 году в подмосковном Новогорске.





Однажды в детский лагерь, где работала в тот момент Кокорина, приехал тренер по гиревому спорту Чойжинима Лхамажапов вместе со своими воспитанниками. Тогда в свои 59 лет Надежда Анатольевна впервые увидела гири.







- Я смотрю, толпа собралась. Подошла для интереса поглядеть, а они там гири поднимают. Я со смехом говорю: «А можно мне попробовать?». Разрешили. Я взяла гирю (правда там было всего 6 кг) и подняла ее 100 раз подряд. Все удивились. А я сильная, потому что у меня водителя, грузчика никогда не было. Сама возила по школам продукты, таскала 15-литровые термосы.







Ежегодно в Бурятии проходит турнир по гиревому спорту имени заслуженного мастера спорта Сергея Леонова. Вот и подающую надежды дебютантку пригласили на турнир.



- Мне кажется, гиревой спорт для меня стал так привлекателен, потому что у мужчин в крови это – хочется быть самым сильным, показать всем свою выносливость, - считает Александр Николаевич.







- Представьте, юноши - молодежь 22 – 23 лет, ни у кого нет чемпиона России. А у нас среди ветеранов есть два чемпиона России. А в том году в Ессентуках ветераны борьбы из Бурятии завоевали пять медалей на чемпионате России. Даже гроза вольной борьбы Кавказ боится нас. Мы, ветераны, всех их «давим», с гордостью говорит Баяр Очиров.







Этих 50 - 60- и 70-летних жителей республики язык не повернется назвать бабушками или дедушками. Они никогда не болеют, полны сил и энергии и могут дать фору даже самым молодым. Их чудодейственное средство для вечной молодости – спорт. К нему возрастные чемпионы прибегают в минуты уныния, апатии или слабости, и оно еще ни разу не давало осечки.При поддержке министерства спорта и молодежной политики Бурятии наши ветераны спорта снова и снова восходят на пьедестал почета, завоевывая все новые и новые медали и почести не только для себя, но и для своего района, города и республики. «Номер один» расскажет о некоторых из таких уникальных героев нашего времени.Boзpacт cпopтивной карьере нe пoмexa – этo yжe нe paз дoкaзaл Bлaдимиp Ивaнoв. Hecкoлькo лeт oн был пpизepoм paзличныx copeвнoвaний пo гиpeвoмy cпopтy, a нeдaвнo в cвoи 71 cтaл пoбeдитeлeм пepвeнcтвa Poccии пo пayэpлифтингy cpeди вeтepaнoв в клaccичecкoм тpoeбopьe. Сегодня его называют самым сильным пенсионером в России.Интересно, как необычно начался путь в большой спорт для юного школьника. Владимир Николевич не скрывает, что в детстве слыл неблагополучным ребенком и даже стоял на учете в ПДН. А уж сколько раз, нашкодив с друзьями, ему спешно приходилось улепетывать от взрослых и даже от милиции. Но, к слову, в отличие от его друзей, поймать хулигана Володю было не так уж просто, и мало кому даже из взрослых это удавалось. Волей судьбы именно этот «дар» и стал его пропуском в мир спорта.Как выяснилось, тренер уже не раз видел, как 11-летний хулиган мчится от преследователей, и решил попробовать приобщить бегуна к спорту.- Пришли на стадион, мирно поговорили. Спрашивает: «Ты быстро бегаешь, смотрю». Я говорю: «Да». «А сможешь обогнать вон тех девчонок?» – спрашивает. А это были девочки, которые у него занимались уже второй год. Конечно, я сказал, что обогнать девчонок для меня раз плюнуть. Сначала на дистанции в 30 метров я и правда их обогнал. А вот на 60 метрах только и увидел, что их спины. Тренер меня осадил, сказав, что бегать я не умею, надо, мол, учиться и учиться.Задев мальчишеское самолюбие, тренер на этом не остановился. Каждый раз после тренировок вечно голодный пацан мог запросто подойти к большому столу, накрытому праздничной белой скатертью. На нем стоял самовар и лежали вкусные, ароматные булочки, испеченные женой тренера.- Представляете, 61-й год, хлеба нет - его давали по записи, еще надо очередь занять с вечера, и то выдавали кукурузный. А тут стоит трехлитровая кастрюля, полная булочек. А я тогда постоянно хотел есть.Против такого праздника жизни Володя устоять уже не смог и стал усердно ходить на стадион заниматься легкой атлетикой, а потом и прыжками в длину, показывая отличные результаты. Так постепенно он забыл о своем хулиганском прошлом и стал жить совсем другими понятиями и мечтами. По сей день он благодарен своему первому тренеру, которого сегодня уже нет в живых - ведь если бы не та судьбоносная встреча, то его жизнь могла бы пойти совсем по другому сценарию.Вскоре невысокого, крепкого парнишку заприметил тренер-штангист и позвал его в свою секцию. Владимир стал заниматься тяжелой атлетикой. Параллельно он и зимой, и летом ездил на спортивном велосипеде. В 15 лет спортсмен пошел работать на завод учеником слесаря, а потом служил в спортивной роте.- Когда занимаешься спортом, у тебя все должно быть расписано и упорядочено по минутам. Я вставал в пять утра, кормил скотину, мама лежачая была, приготовлю еду, все сделаю и бегу в школу. Потом ехал на велике на тренировки. Успевал и работать, и учиться, - рассказывает Владимир Иванов.В 17 лет он уже стал мастером спорта. Одновременно со спортом Владимир Николаевич работал по очереди на нескольких заводах, строил Белореченскую птицефабрику, работал на Усть-Илимской ГЭС. Трудился электриком, строителем, маршрутчиком. Был и на посту председателя комитета по спорту, организовывал разные спортивные мероприятия. И тогда, и сегодня у него при любых недомоганиях или при появлении апатии было одно испытанное средство.- Медкнижки у меня не было никогда. На ангину вообще не обращал внимания, только тренировки делал полегче – и она сама проходила. А если появляется апатия, то шел в свой «физиокабинет» (так я называл спортзал) и там тренировался. И сразу все проходило. И по сей день я так делаю. Даже жена, когда видит, что недомогаю, отправляет меня в мой «физиокабинет».К слову, не так давно пенсионер переселился в село, в домик жены. Тренироваться ходил «на пожарку», где заприметил штангу. Но потом его оттуда попросили и выделили комнатку недалеко от его дома. Там спорстмен собственноручно сколотил из досок себе помосты и тренажеры и сейчас вовсю занимается. Заходят порой приобщиться к спорту и односельчане. Правда тяжелая атлетика не всех встречает радушно.- Сейчас у меня есть в числе прочих штанга в 130 кг. Люди пробуют заниматься, но, увы, не получается. Вот один взял 90 кг - захотел пожать. Мол, дед жмет, а я молодой не смогу, что ли. Ну и что? Кричал на всю деревню, пока пацаны не подбежали и не вытащили его из-под штанги.Сегодня в 71 год спортсмен по-прежнему активно тренируется, участвует в соревнованиях самого разного уровня, удивляя всех свой отличной формой. Кроме тяжелой атлетики, он участвует в турнирах по гиревому спорту. И уверяет, что «пока не станет чемпионом мира по пауэрлифтингу, не успокоится».Призы даже для главных победителей на турнирах, как правило, символические. Но пенсионер тренируется вовсе не ради наград.- Дают максимум 60 лет на вид, хотя мне 71 год. В чем секрет? Я не пью, не курю, девушек люблю, – шутит спортсмен, подмигивая своей супруге. – Я сейчас живу просто в радость. А самый главный приз для меня – это не деньги, медали или премии, а мое здоровье.Еще одна легенда бурятского спорта Валерий Дарбаков также сбежал от старости и болезней в буквальном смысле слова. Уроженец Тункинского района недавно преодолел дистанцию в 21 километр. Легендарный легкоатлет Тункинской долины является неоднократным чемпионом СССР по легкой атлетике среди сельских спортсменов, победителем и призером всероссийских соревнований.Любовь к «королеве спорта» - легкой атлетике - Валерий Базырович пронес че¬рез всю свою жизнь.- Родился в августе 1944-го четвертым ребенком, отца не помню, он умер в том же году, - рассказывает Валерий Базырович. - Голод и холод тех лет испил до дна. В семь лет, чтобы заработать кусок хлеба, с мальчишками на сенокосе возил копны, тем самым помогал матери Дарье Бадмаевне. Любовь к спорту пришла сама собой, мне нужно было самоутверждаться. Вот и бегал, прыгал, тягал гири. Уже в юношеские годы я в Зун-Мурино стал лучшим косарем, скашивал травы в день с более гектара участка земли. Учительница Мария Коршева увлекла нас лыжными гонками. Я три года завоевывал кубок республиканского военкомата по лыжному спорту среди допризывников. В то время моими кумирами были великолепные лыжники нашей долины - братья Иван, Петр и Виктор Кобелевы, гремевшие в те годы не только на первенствах Бурятской АССР, но и на всероссийских лыжных трассах.Потом была служба в армии, затем служба по контракту в Москве. Там Дарбаков возобновил лыжные тренировки и в 1969 году выполнил норматив кандидата в мастера спорта СССР по лыжным гонкам на дистанции 30 километров. Когда срок контракта истек, 25-летний Дарбаков решает свою жизнь связать с физической культурой и спортом: поступает на годичные педагогические курсы (такое было в пединституте) по подготовке учителей физкультуры. Затем Валерий решил заняться легкой атлетикой. Первым из тункинцев он отважился на марафон 42 километра 195 метров.«В 1971 году не было у меня, 27-летнего учителя, ни кроссовок, ни тем более шиповок, вышел на старт в своих изношенных кедах, - вспоминал Валерий Базырович в интервью газете «Буряад Унэн». - Как было тяжело, даже вспоминать не хочется, но к финишу с результатом 2 часа 38 минут 46 секунд прибежал третьим. Потерял сознание, но добежал и почти месяц благодаря своей тете, живущей в поселке Горького, в буквальном смысле учился заново ходить».Вскоре спортсмен становится чемпионом СССР. В 34 года добивается заветного норматива мастера спорта СССР по марафонскому бегу.В 1979-м Дарбаков завершил спортивную карьеру. В это время он уже работал тренером Селенгинской ДЮСШ в Харгане, а с 1983 года 30 лет трудился в школах, ссузах Улан-Удэ. Его уроки физкультуры хорошо помнят в улан-удэнской школе № 52, Аграрном колледже имени Ербанова и медицинском колледже.Он тренировал легкоатлетов, волейболистов, занимавших призовые места на городских, республиканских турнирах. Прожив богатую спортивную жизнь, Валерий Базырович воспитал троих сыновей, а четверо его внуков гордятся своим знаменитым дедом, удивлявшим в молодые годы спортивный мир. Сегодня ветеран спорта, которому исполнилось уже 70 лет, до сих пор на беговой трассе.У Надежды Кокориной профессиональная карьера спортсменки по гиревому спорту началась довольно поздно, хотя она всю жизнь занималась спортом.После окончания вуза Надежда Кокорина стала работать в сфере школьного питания. Сегодня она директор комбината школьного питания в Иволгинском районе.На первом турнире Надежда выступила успешно – подняла гирю весом 12 кг 120 раз и заняла второе место в своей возрастной группе.Весной 2018 года Надежда побывала на первенстве России среди ветеранов по гиревому спорту, по итогам которого ее включили в состав сборной страны, затем съездила на чемпионат мира в Латвии, чемпионат и первенство Европы. Самой успешной для Надежды была поездка в Германию – там она взяла золотые медали в толчке, рывке и стала абсолютной чемпионкой. В Сербии спортсменка также завоевала золотую медаль.Войдет в историю гиревого спорта республики и житель Иволгинского района Александр Усольцев. В октябре в столице Индии прошел чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. Среди ветеранов в весовой категории свыше 85 кг Александр стал двукратным победителем первенства мира в личном зачете и эстафете. На второй день соревнований, выступая в весе до 95 кг, он получил звание вице-чемпиона мира среди любителей. Он является первым победителем мирового первенства среди ветеранов.Будущий чемпион пришел в большой спорт благодаря судьбоносному подарку папы, который подарил ему в детстве гири.Домашние занятия гирями стали для школьника, а потом и подростка привычным занятием. В то же время Александр Усольцев занимался настольным теннисом, самбо и легкой атлетикой. Однако именно привычка работать с гирями вскоре пригодилась будущему строителю, грузчику в его работе. Профессионально заниматься гиревым спортом Усольцев стал только в 40 лет. Сейчас ему уже исполнилось 46 лет, а он по сей день не сходит с пьедесталов почета разных уровней.- Я был на двух первенствах России, где занял третьи места. Был в Питере, тоже на первенстве мира. Там занял первое место по любителям и второе – по ветеранам. На первенстве Европы в Казани по ветеранам стал третьим, а по любителям – первым. Первенство республики выигрывал четыре раза. Всероссийский турнир имени Сергея Леонова я три раза выигрывал, один раз занял второе место, - перечисляет свои достижения спортсмен.На вопрос, почему многие его сверстники даже не помышляют о спорте, Александр Усольцев отвечает так: «Это не вопрос возраста, а вопрос отношения, желания. Я когда езжу на первенство России, вижу большое количество 70-летних спортсменов, которые намного сильнее меня. Я, допустим, отстоял свои десять минут, устал, весь мокрый уже. А там есть такие деды, которые даже не потеют. Свой регламент отстояли и вприпрыжку ускакали. Есть даже «энерджайзеры» 1937 года рождения. Я восхищаюсь такими людьми. И хотел бы пожелать заниматься спортом не только пожилым, но и молодым людям, ведь их сейчас не оторвешь от телефонов и компьютеров, а ведь в это время мимо них проходит удивительная, яркая и интересная жизнь.Удивляет своей физической подготовкой и неиссякаемым запасом энергии и 57-летний вольник Баяр Очиров. Он признается, что гордится тем, что он и его единомышленники своими победами прославляют республику на весь мир.Любопытно, что на всех соревнованиях ветеран старается надевать национальный головной убор.- Я хочу, чтобы нас знали. Раньше вообще не понимали, кто такие буряты. Думали, что это якуты или тувинцы, или хакасы. На данный момент, когда мы боремся много лет, уже вся Россия нас знает. Что есть бурятские борцы.Баяр Очиров вернулся в вольную борьбу в 45 лет, и с этого момента это стало его любимым времяпровождением. Первым делом удалось избавиться от 14 лишних килограммов веса, а затем и привести свое тело в такую форму, что ему удается побеждать даже молодых и сильных спортсменов.Сегодня Баяр Очиров - двукратный чемпион России, двукратный чемпион Монголии, двукратный призер мира. Два года подряд он лучший спортсмен среди ветеранов. По сути, именно после 40 у него началась новая яркая, насыщенная жизнь. То есть известную цитату из советского кинофильма про то, что «в 40 лет жизнь только начинается», он опробовал на себе лично.- Путешествуем, смотрим страну. Я ведь до 50 лет даже в Москве не был. Мечтал хотя бы просто Красную площадь увидеть. А сейчас уже столько городов объездил. Мы все единомышленники, уже хорошо знаем друг друга. Представьте, сколько у нас друзей по всей стране. Общаемся, делимся опытом. Это очень интересно. А еще когда встаешь на пьедестал, то чувствуешь гордость не только за себя, что я самый сильный, но и гордость за свою республику. Уже не представляю своей жизни без борьбы, без спорта.Фото: Дениса Слепцова и из личного архива героев