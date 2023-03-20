В Бурятии росгвардеец стал чемпионом турнира по борьбе

В Улан-Удэ прошел турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдан». Его посвятили празднику «Сагаалхын найр - 2023». Более 700 борцов из республик Бурятия, Тыва, Забайкальского края, Иркутской области, а также спортсмены из Монголии приняли участие в состязаниях на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.

«В весовой категории свыше 75 кг сильнейшим стал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Улан-Удэ прапорщик полиции Сергей Санжиев. Кроме того, росгвардеец стал абсолютным чемпионом турнира «Сагаалхын найр»,

- рассказали в пресс-службе Росгвардии.



Сергей Санжиев – мастер спорта России по вольной борьбе, участник сборной Росгвардии по Бурятии по самбо, дзюдо, гиревому спорту.



Фото: Росгвардия Бурятия