Спорт 20.03.2023 в 14:57

В Бурятии росгвардеец стал чемпионом турнира по борьбе

В состязаниях участвовали 700 спортсменов из России, а также соседней Монголии
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии росгвардеец стал чемпионом турнира по борьбе

В Улан-Удэ прошел турнир по бурятской национальной борьбе «Бухэ Барилдан». Его посвятили празднику «Сагаалхын найр - 2023». Более 700 борцов из республик Бурятия, Тыва, Забайкальского края, Иркутской области, а также спортсмены из Монголии приняли участие в состязаниях на призы дацанов Буддийской традиционной Сангхи России.

«В весовой категории свыше 75 кг сильнейшим стал сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Улан-Удэ прапорщик полиции Сергей Санжиев. Кроме того, росгвардеец стал абсолютным чемпионом турнира «Сагаалхын найр», 

- рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сергей Санжиев – мастер спорта России по вольной борьбе, участник сборной Росгвардии по Бурятии по самбо, дзюдо, гиревому спорту.

 
Фото: Росгвардия Бурятия

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