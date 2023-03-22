Спорт 22.03.2023 в 14:37
Ночная хоккейная лига
Ночная хоккейная лига — наиболее популярный любительский турнир по хоккею в России
Текст: Иван Иванов
Чемпионат основан в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина. В первом сезоне турнир носил название Российская любительская хоккейная лига, но в 2012 году сменил название на Ночную хоккейную лигу.
За 12 сезонов в НХЛ приняло участие свыше 1000 команд. В рамках любительских противостоянии на лед выходили известные отечественные хоккеисты и политические деятели: президент России Владимир Путин, действующий министр обороны Сергей Шойгу и члены Совета Федерации хоккея в России.
Хоккейный клуб «Союз» из Бурятии — один из главных фаворитов Ночной хоккейной лиги. Поддержать любимую команду можно ставкой на победу.
Развитие Ночной хоккейной лиги
Особенность лиги — возможность подачи заявки на участие любым хоккейным коллективам.
Турнир проводят в 4 дивизиона:
• «Любитель 40»;
• «Любитель 50»;
• «Лига надежды»;
• «Лига мечты».
В дивизионах «Любитель 40», «Любитель 50» и «Лига надежды» могут принимать участие только хоккеисты, которые прошли подготовку в школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах.
В «Лиге мечты» принимают участие игроки, которые не имеют специальной подготовки.
Фото: pixabay.com
За 12 сезонов в НХЛ приняло участие свыше 1000 команд. В рамках любительских противостоянии на лед выходили известные отечественные хоккеисты и политические деятели: президент России Владимир Путин, действующий министр обороны Сергей Шойгу и члены Совета Федерации хоккея в России.
Хоккейный клуб «Союз» из Бурятии — один из главных фаворитов Ночной хоккейной лиги. Поддержать любимую команду можно ставкой на победу.
Развитие Ночной хоккейной лиги
Особенность лиги — возможность подачи заявки на участие любым хоккейным коллективам.
Турнир проводят в 4 дивизиона:
• «Любитель 40»;
• «Любитель 50»;
• «Лига надежды»;
• «Лига мечты».
В дивизионах «Любитель 40», «Любитель 50» и «Лига надежды» могут принимать участие только хоккеисты, которые прошли подготовку в школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах.
В «Лиге мечты» принимают участие игроки, которые не имеют специальной подготовки.
Фото: pixabay.com