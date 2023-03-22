Спорт 22.03.2023 в 14:37

Ночная хоккейная лига

Ночная хоккейная лига — наиболее популярный любительский турнир по хоккею в России
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Текст: Иван Иванов
Ночная хоккейная лига
Чемпионат основан в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина. В первом сезоне турнир носил название Российская любительская хоккейная лига, но в 2012 году сменил название на Ночную хоккейную лигу.

За 12 сезонов в НХЛ приняло участие свыше 1000 команд. В рамках любительских противостоянии на лед выходили известные отечественные хоккеисты и политические деятели: президент России Владимир Путин, действующий министр обороны Сергей Шойгу и члены Совета Федерации хоккея в России.

Хоккейный клуб «Союз» из Бурятии — один из главных фаворитов Ночной хоккейной лиги. Поддержать любимую команду можно ставкой на победу.

Развитие Ночной хоккейной лиги

Особенность лиги — возможность подачи заявки на участие любым хоккейным коллективам.

Турнир проводят в 4 дивизиона:

•    «Любитель 40»;
•    «Любитель 50»;
•    «Лига надежды»;
•    «Лига мечты».

В дивизионах «Любитель 40», «Любитель 50» и «Лига надежды» могут принимать участие только хоккеисты, которые прошли подготовку в школах олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школах.

В «Лиге мечты» принимают участие игроки, которые не имеют специальной подготовки.

Фото: pixabay.com

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