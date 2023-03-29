Спортсменка из Бурятии одержала победу в поединках ММА

Уроженка Бурятии Ульяна Фирсова стала победителем на зрелищном турнире FIGHTER SHOW. Первенство Приволжского федерального округа по ММА проходило в Оренбурге. По окончанию состязаний зрителей ожидали показательные выступления. Об этом сообщили в группе «Еравна-инфо 24/7». Как отмечают в сообществе, Ульяна родом из Еравнинского района.

В боях приняли участие 500 спортсменов из 14 регионов страны.

«Против Ульяны выступила Юлия Утяганова из Оренбурга. Прошли три раунда в напряженной борьбе, по итогам победу присудили нашей землячке. Поздравляем, гордимся!»,

- отмечают в группе.



Отметим, Ульяна Фирсова – первая спортсменка нашей республики, которая отличилась в смешанных боевых искусствах на профессиональном уровне.

Фото: скриншот из видео