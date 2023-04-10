Лыжница Алиса Жамбалова пробежит по льду Байкала

На озере Байкал пройдет соревнование среди «ледовых лыжников». Очередной Байкальский лыжный марафон состоится у села Максимиха 14 и 15 апреля.Ориентировочно, мероприятие соберет около 350 спортсменов из Бурятии и разных регионов РФ. Также ожидаются спортсмены из КНР. «Лыжные гонки на льду – это совсем другие скорости, чем на снегу. Скорости очень высокие», - говорят организаторы.В случае, если лед будет жестким, его «взрыхлят» с помощью бороны, изготовленной силами Усть-Баргузинской спортшколы и Федерации лыжных гонок, превратив поверхность в ледовую крошку.Бурятию представят мастер спорта международного класса, четырехкратная чемпионка Всемирной Универсиады, член основной сборной России по лыжным гонкам Алиса Жамбалова. Будет мастер спорта, член юниорской сборной России, серебряный призер международных соревнований в Беларуси «Кубок наций» Виктория Невьянцева, юная «звезда» Лидия Федотова, не раз побеждавшая в соревнованиях «Дети Азии», и другие лыжники Бурятии.Для совсем юных лыжников предусмотрены дистанции от 1,5 до 2 км. Для матерых спортсменов есть дистанции в 30 и 50 км, а для середнячков – средние дистанции.Обещают неплохие призовые. В абсолютном первенстве за первое место как среди женщин, так и среди мужчин, можно получить 50 тыс. рублей, за второе место – 30 тыс. рублей, за третье – 20 тыс. рублей.В мероприятии также примут участие и пенсионеры, самому старшему из которых 79 лет! Победители среди них получат минипризы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.Круг для лыжников будет десятикилометровым. «Но погода может внести коррективы, можем сократить до пяти километров», - предупреждают организаторы.Намечена культурная программа, выступления артистов.Фото: pixabay.com