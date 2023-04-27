Спорт 27.04.2023 в 12:46

В Улан-Удэ продолжается Х «Кубок горсовета»

На открытом турнире по волейболу наградили лучших игроков
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ продолжается Х «Кубок горсовета»

В Улан-Удэнском Культурно-спортивном комплексе 26 апреля состоялось открытие X турнира по волейболу «Кубок горсовета» (6+). На этот раз он был посвящен как 100-летию нашей республики, так и юбилею волейбола во всей стране.

В турнире участвовало 39 команд. Каждая из них боролась за победу в номинациях. Среди них были команды спортивных школ нашей республики, ветеранов, лучшие мужские и женские команды города, а также соседних регионов. Гостями «Кубка горсовета» стали приглашенные команды из Якутии, Иркутска, Забайкальского края.

Для гостей и участников турнира по добрым традициям гостеприимства исполнили бурятский приветственный танец.


Вечером того же дня состоялась самая важная часть турнира - торжественная церемония открытия «Кубка горсовета». На ней командам-победителям вручили кубки и медали. По результатам игр были определены лучшие игроки в командах. Каждому из них достались ценные призы от городского Совета депутатов и Администрации города.

Среди девушек победу одержали команды - Закаменский район, Кяхтинский район и Хоринский район. А среди юношей лучшими стали: Закаменский район, Курумканский район, Иволгинский районный центр дополнительного образования.

В индивидуальном первенстве лучшими игроками среди девушек признаны:

- Бандеева Арина (Закаменский район);
- Орлова Кристина (Иволгинский район);
- Соковикова Елена (Кяхтинский район);
- Цыдыпова Светлана (Хоринский район);
- Гребенщикова Евгения (Советский район);
- Батурова Ирина (Октябрьский район);
- Карепова Елена (Железнодорожный район);
- Цыремпилова Екатерина (команда города Улан-Удэ).

Лучшими игроками среди юношей признали:

- Аюшиев Содном (Курумканский район);
- Дугаржапов Содном (Кижингинский район);
- Бадмаев Анатолий (Закаменский район);
- Галданов Намжил («Искра», Иволгинский районный центр дополнительного образования);
- Будланов Галсан (Советский район);
- Митрофанов Максим (Октябрьский район);
- Баландин Федор (Железнодорожный район).

Депутат и председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отметил, что многие с нетерпением ждали этот спортивный праздник. Так как последний раз соревнования устраивались лишь четыре года назад.

«Турнир собрал сильнейших спортсменов из Бурятии и ближайших регионов. Волейбол в Улан-Удэ очень любят, им занимаются более 5 тысяч спортсменов-любителей, что очень радует. Я думаю, этот массовый вид спорта будет развиваться и дальше, сплачивать всех нас»,

- говорит Чимит Бальжинимаев.

Открытый турнир по волейболу проходит в КСК с 24 по 29 апреля. Придти может каждый желающий. Вторая часть соревнований состоится с 27 по 29 число. 



Фото: горсовет Улан-Удэ

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