В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе

29 и 30 апреля в столице Республики Бурятия пройдет юбилейный XXV международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open» среди мужчин на призы главы Бурятии. Более 200 сильнейших спортсменов из 10 стран мира выявят сильнейших в 10 весовых категориях на спортивной арене Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.

- Республику представят порядка 50 спортсменов, в том числе и лидеры сборной - Евгений Жербаев, Даша Шарастепанов, Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов и другие, - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Программа турнира:

29 апреля:

11.00 – 16.30 – предварительные встречи;

17.00 – 17.40 – торжественная церемония открытия;

18.00 – 20.00 – ½ финала во всех весовых категориях.





30 апреля:

11.00 – 15.00 – утешительные встречи;

15.00 – 18.00 – финалы и награждение.

Минспорта Бурятии сообщает, что призовой фонд турнира составляет 3 200 000 рублей.

На турнире ожидается выступление нескольких сотен сильнейших спортсменов из разных стран мира.

Бурятия на турнире «Baikal Open» будет представлена во всех весовых категориях.

Возрастное ограничение: 6+.



Фото: "Номер один"