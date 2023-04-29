Спорт 29.04.2023 в 11:14

В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе

Призовой фонд престижного турнира составит 3,2 млн рублей

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе

29 и 30 апреля в столице Республики Бурятия пройдет юбилейный XXV международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open» среди мужчин на призы главы Бурятии. Более 200 сильнейших спортсменов из 10 стран мира выявят сильнейших в 10 весовых категориях на спортивной арене Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.

- Республику представят порядка 50 спортсменов, в том числе и лидеры сборной - Евгений Жербаев, Даша Шарастепанов, Алдар Бальжинимаев, Жаргал Дамдинов и другие, - отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.

Программа турнира:

29 апреля:

11.00 – 16.30 – предварительные встречи;

17.00 – 17.40 – торжественная церемония открытия;

18.00 – 20.00 – ½ финала во всех весовых категориях.


30 апреля:

11.00 – 15.00 – утешительные встречи;

15.00 – 18.00 – финалы и награждение.

Минспорта Бурятии сообщает, что призовой фонд турнира составляет 3 200 000 рублей.

На турнире ожидается выступление нескольких сотен сильнейших спортсменов из разных стран мира.

Бурятия на турнире «Baikal Open» будет представлена во всех весовых категориях.

 

Возрастное ограничение: 6+.

 
Фото: "Номер один"

Теги
вольная борьба фск турнир

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