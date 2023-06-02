Спорт 02.06.2023 в 11:45

В Бурятии пройдет «Наадан-Сурхарбан 2023»

Спортивно-культурный праздник стартует с конных скачек
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пройдет «Наадан-Сурхарбан 2023»

В Бурятии в этом году главный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2023» пройдёт 8 и 9 июля. Об этом сообщили в региональном минспорта. Традиционно событие стартует с конных скачек. В этом году они пройдут в новом живописном месте - на территории Янгажинского дацана.

«Выбор в первую очередь сделан в пользу коневладельцев. Данная территория полностью оборудована для проведения конных скачек и здесь мы ожидаем максимальное количество участников. А 9 числа мы, как и всегда, ждем всех на Центральном стадионе Республики Бурятия»,

 - рассказывает министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
В спортивную программу праздника войдут: традиционная бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», конные скачки «мори урилдаан», гиревой спорт, шахматы «шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «шагай наадан», троеборье «эрын гурбан наадан». Эти дисциплины включены в общекомандный зачет.

Помимо основных соревнований пройдут состязания по поднятию ловчего шеста с земли «адуушанай тэмсээн», конкурс конного убранства и снаряжений «морин эрдэни», конкурс «мориной соло», праздник кумыса «сэгээнэй найр», показательное выступление конной стрельбы из лука «моритай харбагшад».

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Фото: Номер один

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праздник стрельба из лука конные скачки

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