В Бурятии пройдет «Наадан-Сурхарбан 2023»

В Бурятии в этом году главный спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбаан 2023» пройдёт 8 и 9 июля. Об этом сообщили в региональном минспорта. Традиционно событие стартует с конных скачек. В этом году они пройдут в новом живописном месте - на территории Янгажинского дацана.



«Выбор в первую очередь сделан в пользу коневладельцев. Данная территория полностью оборудована для проведения конных скачек и здесь мы ожидаем максимальное количество участников. А 9 числа мы, как и всегда, ждем всех на Центральном стадионе Республики Бурятия»,

- рассказывает министр спорта и молодёжной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



В спортивную программу праздника войдут: традиционная бурятская борьба «бүхэ барилдаан», стрельба из традиционного бурятского лука «сурхарбаан», конные скачки «мори урилдаан», гиревой спорт, шахматы «шатар», разбивание хребтовой кости «hээр шаалган (сээр хухалха)», бурятская традиционная игра в кости «шагай наадан», троеборье «эрын гурбан наадан». Эти дисциплины включены в общекомандный зачет.Помимо основных соревнований пройдут состязания по поднятию ловчего шеста с земли «адуушанай тэмсээн», конкурс конного убранства и снаряжений «морин эрдэни», конкурс «мориной соло», праздник кумыса «сэгээнэй найр», показательное выступление конной стрельбы из лука «моритай харбагшад».