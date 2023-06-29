Спорт 29.06.2023 в 12:06

Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года

Главные соревнования пройдут в Париже
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Текст: Евгения Гармаева
Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года

Уроженка Селенгинского района Бурятии Наталья Шадрина - кандидат на медаль Олимпийский игр 2024 года. Об этом сообщают в региональном минспорта.

«Мастер спорта международного класса, Чемпионка России, победительница многочисленных международных состязаний, уверенно показывает качественный и красивый бокс всей Европе! Гордимся и держим кулачки всей республикой!», 

- пишут в Минспорта Бурятии.
Девушка родом из села Гусиное озеро. В группе «Селенга-инфо 24/7» рассказали, что Наталья одержала победу над спортсменкой Сарой Берам из Хорватии в схватке на III Европейских играх, которые проходят в польском городе Краков.

«Наталья тренируется у Бато-Мунко Ванкеева СК «Номто». Пройдут Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Круто! Гордимся! Поздравляем!»

 - пишут земляки.
  

Фото: Селенга-инфо.24/7

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бокс победители олимпийские игры

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