Спорт 29.06.2023 в 12:06
Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года
Главные соревнования пройдут в Париже
Текст: Евгения Гармаева
Уроженка Селенгинского района Бурятии Наталья Шадрина - кандидат на медаль Олимпийский игр 2024 года. Об этом сообщают в региональном минспорта.
Девушка родом из села Гусиное озеро. В группе «Селенга-инфо 24/7» рассказали, что Наталья одержала победу над спортсменкой Сарой Берам из Хорватии в схватке на III Европейских играх, которые проходят в польском городе Краков.
«Мастер спорта международного класса, Чемпионка России, победительница многочисленных международных состязаний, уверенно показывает качественный и красивый бокс всей Европе! Гордимся и держим кулачки всей республикой!»,
- пишут в Минспорта Бурятии.
«Наталья тренируется у Бато-Мунко Ванкеева СК «Номто». Пройдут Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Круто! Гордимся! Поздравляем!»
- пишут земляки.
Фото: Селенга-инфо.24/7