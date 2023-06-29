Чемпионка из Бурятии примет участие в Олимпийских играх 2024 года

Уроженка Селенгинского района Бурятии Наталья Шадрина - кандидат на медаль Олимпийский игр 2024 года. Об этом сообщают в региональном минспорта.

«Мастер спорта международного класса, Чемпионка России, победительница многочисленных международных состязаний, уверенно показывает качественный и красивый бокс всей Европе! Гордимся и держим кулачки всей республикой!»,

- пишут в Минспорта Бурятии.



Девушка родом из села Гусиное озеро. В группе «Селенга-инфо 24/7» рассказали, что Наталья одержала победу над спортсменкой Сарой Берам из Хорватии в схватке на III Европейских играх, которые проходят в польском городе Краков.

«Наталья тренируется у Бато-Мунко Ванкеева СК «Номто». Пройдут Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Круто! Гордимся! Поздравляем!»

- пишут земляки.



Фото: Селенга-инфо.24/7