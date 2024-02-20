Спорт 20.02.2024 в 16:03

22 февраля состоится прямой эфир с министром спорта и молодежной политики Бурятии

Задать свой вопрос Ивану Козыреву сможет каждый житель республики
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Текст: Ольга Лазарева
22 февраля состоится прямой эфир с министром спорта и молодежной политики Бурятии

Строительство новых спортивных объектов, гранты для молодежи, поддержка спортсменов и волонтерское движение – в прямом эфире на эти и другие вопросы ответит министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Трансляция состоится 22 февраля в 15:30 на официальной странице Министерства спорта и молодежной политики, а также в официальной группе ЦУР.

Свои вопросы вы можете также оставить в комментариях.



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