22 февраля состоится прямой эфир с министром спорта и молодежной политики Бурятии

Строительство новых спортивных объектов, гранты для молодежи, поддержка спортсменов и волонтерское движение – в прямом эфире на эти и другие вопросы ответит министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.

Трансляция состоится 22 февраля в 15:30 на официальной странице Министерства спорта и молодежной политики, а также в официальной группе ЦУР.



Свои вопросы вы можете также оставить в комментариях.

