Спорт 20.02.2024 в 16:03
22 февраля состоится прямой эфир с министром спорта и молодежной политики Бурятии
Задать свой вопрос Ивану Козыреву сможет каждый житель республики
Текст: Ольга Лазарева
Строительство новых спортивных объектов, гранты для молодежи, поддержка спортсменов и волонтерское движение – в прямом эфире на эти и другие вопросы ответит министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев.
Трансляция состоится 22 февраля в 15:30 на официальной странице Министерства спорта и молодежной политики, а также в официальной группе ЦУР.
Свои вопросы вы можете также оставить в комментариях.
ТегиОбщество