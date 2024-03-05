Спорт 05.03.2024 в 12:27

Родители Бурятии смогут отслеживать спортивные достижения детей онлайн

В республике создадут цифровую систему учета спортивных достижений
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Текст: Иван Иванов
Родители Бурятии смогут отслеживать спортивные достижения детей онлайн
Накануне министерство спорта и молодежной политики республики и ОА «Мой спорт» подписали соглашение о государственно-частном партнёрстве при создании цифровой системы учета спортивных достижений.

На цифровой платформе будут созданы реестры спортсменов, тренеров, спортивных объектов. Также на ней будет размещён официальный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в Бурятии. Проект станет первым в регионе, направленным на развитие IT-системы в сфере цифровизации спорта по модели ГЧП. Цифровая система —полностью частный проект, для которого не потребуются средства регионального бюджета. Объем инвестиций составит около 10 миллионов рублей.

Спортсменам будет доступно расписание тренировок в электронном виде в приложении «Мой спорт Спортсмен», дневник самоконтроля и основания для присвоения спортивных разрядов. Родители смогут отслеживать прогресс и успехи своего ребёнка. А спортивные федерации смогут подавать заявки в электронном виде для формирования официального календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий.

В Бурятии, как и по всей России, всё больше людей занимаются физкультурой и спортом. Так, по данным социологического агентства «Вебер» (совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»), 44% ходят на тренировки хотя бы раз в неделю, большинство жителей страны (57%) поддерживают свое здоровье регулярными прогулками на свежем воздухе и активностью.

Фото: «Номер один»

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