Спорт 12.03.2024 в 15:55
Судебные приставы Бурятии заняли четыре призовых места на чемпионате ДФО
В чемпионате по комплексному единоборству приняли участие семь регионов Дальнего Востока
Судебные приставы из семи регионов Дальнего Востока посоревновались между собой за звание сильнейших на отборочном чемпионате Федеральной службы судебных приставов России по комплексному единоборству в Улан-Удэ. Чтобы попасть на этот чемпионат, каждый участник прошёл отбор на домашнем турнире в своем регионе.
На турнире, помимо медалей и титулов чемпионов, также разыгрывались путёвки на финальный этап чемпионата ФССП России по комплексному единоборству — 2024.
Судебный пристав отдела специального назначения УФССП России по Республике Бурятия Батор Дамбадугаров подтвердил свое лидерство в весовой категории до 65 килограммов.
В весовой категории до 80 килограммов победителем стал младший судебный пристав по ОУПДС Баунтовского районного отделения судебных приставов Бэлигтэ Болдоев.
«Комплексное единоборство - это служебно-прикладной вид спорта. Здесь объединены разные виды: бокс, единоборства, тайский бокс, рукопашный бой. История очень большая. Непосредственно в Республике Бурятия есть именитые, выдающиеся спортсмены, в том числе действующие сотрудники службы судебных приставов, мастера спорта России Батор Дамбадугаров и действующая чемпионка ФССП России по комплексному единоборству Анна Щербакова», - рассказал главный судья соревнований, судебный пристав по ОУПДС общей юрисдикции г. Улан-Удэ Арсалан Батуев.
Ещё две медали для Бурятии завоевали младшие судебные приставы по ОУПДС: Кирилл Баландин, завоевавший бронзу в весовой категории до 75 килограммов, и Алексей Степанов, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 85 килограммов.
По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная Амурской области, второе — сборная Республики Бурятии, третье — сборная Республики Саха (Якутия).
Результаты чемпионата ФССП России по комплексному единоборству по Дальневосточному федеральному округу – 2024:
Весовая категория до 65 кг
1-е место — Батор Дамбадугаров (Республика Бурятия)
2-е место — Григорий Горохов (Республика Саха (Якутия)
Весовая категория до 70 кг
1-е место — Роман Яснов (Приморский край)
Весовая категория до 75 кг
1-е место — Мурат Шахбанов (Амурская область)
2-е место — Николай Кайбаров (Камчатский край и Чукотский АО)
3-е место — Кирилл Баландин (Республика Бурятия)
Весовая категория до 80 кг
1-е место — Бэлигтэ Балдоев (Республика Бурятия)
2-е место — Ваган Езоян (Амурская область)
3-е место — Матвей Слепухин (Хабаровский край и ЕАО)
Весовая категория до 85 кг
1-е место — Роман Сыч (Амурская область)
2- место — Илья Семенов (Хабаровский край и ЕАО)
3-е место — Алексей Степанов (Республика Бурятия)
Весовая категория до 90 кг
1-е место — Мкртич Сейронян (Амурская область)
2-е место — Александр Баландин (Приморский край)
Весовая категория свыше 90 кг
1-е место — Иван Джуалов (Республика Саха (Якутия))
Фото: предоставлено Управлением ФССП России по Республике Бурятия
На турнире, помимо медалей и титулов чемпионов, также разыгрывались путёвки на финальный этап чемпионата ФССП России по комплексному единоборству — 2024.
Судебный пристав отдела специального назначения УФССП России по Республике Бурятия Батор Дамбадугаров подтвердил свое лидерство в весовой категории до 65 килограммов.
В весовой категории до 80 килограммов победителем стал младший судебный пристав по ОУПДС Баунтовского районного отделения судебных приставов Бэлигтэ Болдоев.
«Комплексное единоборство - это служебно-прикладной вид спорта. Здесь объединены разные виды: бокс, единоборства, тайский бокс, рукопашный бой. История очень большая. Непосредственно в Республике Бурятия есть именитые, выдающиеся спортсмены, в том числе действующие сотрудники службы судебных приставов, мастера спорта России Батор Дамбадугаров и действующая чемпионка ФССП России по комплексному единоборству Анна Щербакова», - рассказал главный судья соревнований, судебный пристав по ОУПДС общей юрисдикции г. Улан-Удэ Арсалан Батуев.
Ещё две медали для Бурятии завоевали младшие судебные приставы по ОУПДС: Кирилл Баландин, завоевавший бронзу в весовой категории до 75 килограммов, и Алексей Степанов, ставший бронзовым призёром в весовой категории до 85 килограммов.
По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная Амурской области, второе — сборная Республики Бурятии, третье — сборная Республики Саха (Якутия).
Результаты чемпионата ФССП России по комплексному единоборству по Дальневосточному федеральному округу – 2024:
Весовая категория до 65 кг
1-е место — Батор Дамбадугаров (Республика Бурятия)
2-е место — Григорий Горохов (Республика Саха (Якутия)
Весовая категория до 70 кг
1-е место — Роман Яснов (Приморский край)
Весовая категория до 75 кг
1-е место — Мурат Шахбанов (Амурская область)
2-е место — Николай Кайбаров (Камчатский край и Чукотский АО)
3-е место — Кирилл Баландин (Республика Бурятия)
Весовая категория до 80 кг
1-е место — Бэлигтэ Балдоев (Республика Бурятия)
2-е место — Ваган Езоян (Амурская область)
3-е место — Матвей Слепухин (Хабаровский край и ЕАО)
Весовая категория до 85 кг
1-е место — Роман Сыч (Амурская область)
2- место — Илья Семенов (Хабаровский край и ЕАО)
3-е место — Алексей Степанов (Республика Бурятия)
Весовая категория до 90 кг
1-е место — Мкртич Сейронян (Амурская область)
2-е место — Александр Баландин (Приморский край)
Весовая категория свыше 90 кг
1-е место — Иван Джуалов (Республика Саха (Якутия))
Фото: предоставлено Управлением ФССП России по Республике Бурятия
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