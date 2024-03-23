Спорт 23.03.2024 в 13:45

Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

Девочки стали лучшими в групповом многоборье

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Текст: Анастасия Величко
Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

В Новосибирске завершились межрегиональные соревнования Кубок «Небесная грация» среди СФО и ДФО в групповых упражнениях. В турнире приняли участие 160 лучших гимнасток. Соревнования проходили по новым правилам, созданным Алиной Кабаевой.

На соревнованиях блеснули спортсменки из Бурятии, они завоевали главный приз – путевку на всероссийский турнир в Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, который будет проходить с 11 по 17 апреля в Сочи (6+).

По программе КМС в групповом многоборье команда Республики Бурятия ГДДЮТ заняла первое место.

По программе МС в групповом многоборье:

- 1 место – Бурятия (МБУ ДО СШ3);

- 2 место – Бурятия (РСШОР).

 

Фото: "Номер один"

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