Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

В Новосибирске завершились межрегиональные соревнования Кубок «Небесная грация» среди СФО и ДФО в групповых упражнениях. В турнире приняли участие 160 лучших гимнасток. Соревнования проходили по новым правилам, созданным Алиной Кабаевой.

На соревнованиях блеснули спортсменки из Бурятии, они завоевали главный приз – путевку на всероссийский турнир в Международной академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, который будет проходить с 11 по 17 апреля в Сочи (6+).

По программе КМС в групповом многоборье команда Республики Бурятия ГДДЮТ заняла первое место.

По программе МС в групповом многоборье:

- 1 место – Бурятия (МБУ ДО СШ3);

- 2 место – Бурятия (РСШОР).





Фото: "Номер один"