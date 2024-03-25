Спорт 25.03.2024 в 11:37

В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу

Съедутся около 250 лучших спортсменов макрорегиона
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
Региональный центр единоборств «Патриот» в Улан-Удэ примет очередное крупное соревнование. 29-31 марта там состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу среди юношей и взрослых.

Из около 250 кикбоксеров-участников 100 человек представят нашу республику - улан-удэнцы, закаменцы, северобайкальцы, кяхтинцы. В целом свое мастерство покажут представители восьми регионов. Сильную команду направит Приморье - более 70 человек, среди которых есть действующие члены сборной России. Хорошие бойцы приедут из Якутии, в т. ч. победители российских состязаний.

Церемония открытия намечена на 14 часов 29 марта. Соревнование является отбором на чемпионат и первенство России по кикбоксингу, который пройдет в Кемерово и Каспийске. Перед схватками бурятские кикбоксеры прошли спортивно-тренировочные сборы, направленные на повышение спортивной формы - выносливости, силы, развитие технико-тактических способностей.

«Настрой у ребят боевой, готовы встретиться с другими спортсменами на ринге. Это будет хороший опыт», - отмечают организаторы.

Схватки пройдут в довольно жестком виде - разрешены удары руками, ногами в голову, по корпусу, по нижней части туловища, разрешены удары коленями. Будет максимально разрешенный в кикбоксинге контакт - самый жесткий вид кикбоксинга и поэтому престижный, очень зрелищный.

У Бурятии есть свои традиции кикбоксинга. Можно назвать такие имена из прошлого, как Баир Улахинов, Денис Мошкин, Зорикто Занданов.

«Сейчас находимся на новом этапе развития. Произошла определенная смена поколений. Есть перспективные спортсмены. Уверены, что вырастет новая плеяда чемпионов», - отмечают в республике.

Возрастное ограничение мероприятия: 6+

Фото: «Номер один»
Теги
единоборства

Все новости

В Бурятии уже случилось 29 пожаров из-за сухой травы
25.03.2024 в 11:56
«Это нелюдь, сам бы камнями закидал его»
25.03.2024 в 11:51
Бурятия заняла 18 место по уровню зарплат в малых городах и селах
25.03.2024 в 11:44
В районе Бурятии провели фестиваль бууз
25.03.2024 в 11:41
В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу
25.03.2024 в 11:37
В Улан-Удэ усилены меры безопасности
25.03.2024 в 11:29
Три театра из Бурятии окажут финансовую помощь жертвам теракта в Подмосковье
25.03.2024 в 11:03
В Бурятии проснулись клещи
25.03.2024 в 10:49
С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД
25.03.2024 в 10:46
В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья
25.03.2024 в 09:57
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Юные гимнастки из Бурятии отличились на соревнованиях в Новосибирске

Девочки стали лучшими в групповом многоборье

23.03.2024 в 13:45
Спортсмены из Бурятии выиграли 6 медалей на первенстве России по тхэквандо
Это две золотые, одна серебряная, три бронзовые медали
22.03.2024 в 11:41
В Улан-Удэ пройдет турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев»
Открытие турнира состоится 23 марта

21.03.2024 в 18:09
Росгвардеец завоевал 3 медали на отборочном чемпионате по гиревому спорту
Теперь он поедет на всероссийские соревнования
21.03.2024 в 14:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru