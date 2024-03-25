В Бурятии пройдет чемпионат ДФО по «жесткому» кикбоксингу

Региональный центр единоборств «Патриот» в Улан-Удэ примет очередное крупное соревнование. 29-31 марта там состоится чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу среди юношей и взрослых.Из около 250 кикбоксеров-участников 100 человек представят нашу республику - улан-удэнцы, закаменцы, северобайкальцы, кяхтинцы. В целом свое мастерство покажут представители восьми регионов. Сильную команду направит Приморье - более 70 человек, среди которых есть действующие члены сборной России. Хорошие бойцы приедут из Якутии, в т. ч. победители российских состязаний.Церемония открытия намечена на 14 часов 29 марта. Соревнование является отбором на чемпионат и первенство России по кикбоксингу, который пройдет в Кемерово и Каспийске. Перед схватками бурятские кикбоксеры прошли спортивно-тренировочные сборы, направленные на повышение спортивной формы - выносливости, силы, развитие технико-тактических способностей.«Настрой у ребят боевой, готовы встретиться с другими спортсменами на ринге. Это будет хороший опыт», - отмечают организаторы.Схватки пройдут в довольно жестком виде - разрешены удары руками, ногами в голову, по корпусу, по нижней части туловища, разрешены удары коленями. Будет максимально разрешенный в кикбоксинге контакт - самый жесткий вид кикбоксинга и поэтому престижный, очень зрелищный.У Бурятии есть свои традиции кикбоксинга. Можно назвать такие имена из прошлого, как Баир Улахинов, Денис Мошкин, Зорикто Занданов.«Сейчас находимся на новом этапе развития. Произошла определенная смена поколений. Есть перспективные спортсмены. Уверены, что вырастет новая плеяда чемпионов», - отмечают в республике.Возрастное ограничение мероприятия: 6+Фото: «Номер один»